В Улан-Удэ новые муниципальные автобусы не ездят по расписанию

Горожане жалуются, что на линии выходят не все автобусы





Прошло уже две недели как в столице Бурятии начали курсировать новые автобусы. Их появление в некоторой степени облегчило жизнь улан-удэнцев, проживающих в отдаленных микрорайонах. Однако, несмотря на расписание, некоторые автобусы не выходят в рейсы по обозначенному времени в графике движения. Также автобусы, несмотря на их оснащение системой Глонасс, невозможно отследить в приложениях.