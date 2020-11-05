В Улан-Удэ новые муниципальные автобусы не ездят по расписанию

Горожане жалуются, что на линии выходят не все автобусы
Прошло уже две недели как в столице Бурятии начали курсировать новые автобусы. Их появление в некоторой степени облегчило жизнь улан-удэнцев, проживающих в отдаленных микрорайонах. Однако, несмотря на расписание, некоторые автобусы не выходят в рейсы по обозначенному времени в графике движения. Также автобусы, несмотря на их оснащение системой Глонасс, невозможно отследить в приложениях.
Так, жители микрорайона Дивизионный высказывают недовольство работой автобусов и маршруток, курсирующих по маршруту №17. Например, 3 ноября горожане жаловались на отсутствие на линии муниципального автобуса, который должен отходить в 7.20 утра. Также в этот день не было автобуса в 17.00, который отправляется с Комушки. Когда горожане звонили в диспетчерскую «Городских маршрутов» с вопросом, почему нет автобуса, то услышали краткий ответ: «не хватило».
Ситуация с невыходом автобусов на линию в обозначенное в расписании время, к сожалению, наблюдается довольно часто. Интервал движения автобусов, напомним, составляет 45 минут.
Также горожане обеспокоены тем, что автобусы до сих пор невозможно отследить в приложениях - там они просто не видны. Недовольны горожане и тем, что автобусы не работают в выходные и праздничные дни.
Прояснить ситуацию в «Городских маршрутах» не удалось – на предприятии отказались комментировать эту тему.
Напомним, мэрия Улан-Удэ купила 42 новых ПАЗа на средства единой Дальневосточной субсидии и так называемого «Народного бюджета». Каждый автобус, обклеенный цитатами президента России Владимира Путина, обошёлся в 4 млн 741 тысячу рублей. Власти города пустили новые автобусы на 17 маршрутов, прежде всего в отдаленные районы.
Спустя несколько дней после выхода новых автобусов на линии в соцсетях появились сообщения об их поломках. Однако в МУП «Городские маршруты» заявили, что поломок новых автобусов не было, а были только «случаи схода с линии».
Фото: мэрия Улан-Удэ
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