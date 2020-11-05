05.11.2020
Из Бурятии к федеральному омбудсмену за год поступило 175 обращений

Из Бурятии к федеральному омбудсмену за год поступило 175 обращений

Большая часть обращений связана с аварийным жильем и уголовно-процессуальной тематикой

В прошлом году из Бурятии к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой поступило 175 обращений. Об этом она сообщила на встрече с  Владимиром Павловым, председателем Народного Хурала республики.  

«Это немного по сравнению с другими регионами Дальневосточного округа, но порой за каждым обращением стоит целый коллектив граждан. Большая часть обращений связана с аварийным жильем, - сказала омбудсмен. - На втором месте обращения по уголовно-процессуальной тематике. Много жалоб по длительным срокам расследования,  нарушениям условий содержания в местах заключения».

Участники встречи обменялись мнениями о ситуации, связанной с  распространением новой коронавирусной инфекции. Татьяна Москалькова отметила, что люди обращаются с жалобами на нехватку лекарств в аптеках и малодоступность медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Народного Хурала.

Владимир Павлов рассказал о том, что в Бурятии с 2012 года действует закон об уполномоченном по правам человека. В  2019 году депутаты дали согласие главе Бурятии на назначение на эту должность Юлии Жамбаловой, и она ежегодно отчитывается перед депутатами о проделанной работе.

Омбудсмен прилетела в Бурятию накануне, встречалась с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и главой Буддийской традиционной Сангхи РФ, Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым. Сегодня она провела прием граждан.

Фото: hural-buryatia.ru
омбудсмен поездка Бурятия.
^