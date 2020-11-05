Опрос: Черты характера россиянина наиболее верно отражает Обломов

Хотя на эту роль претендуют и другие: Иван-дурак, Павка Корачгин и Пьер Безухов



Неожиданно, но факт. Персонажем, наиболее верно отражающим черты характера российского человека, наши сограждане считают Илью Обломова (4%) из романа Ивана Александровича Гончарова. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения.



Напомним, в канонах школьной программы литературы Илья Ильич Обломов всегда являлся персонажем отрицательным с подачи известного критика Николая Добролюбова, по знаменитой статье которого «Что такое обломовщина?», собственно, и изучался роман. Не менее известный современник автора Дмитрий Писарев называл обломовщину «покорной, мирной, улыбающейся апатией», а Обломова − изнеженным, избалованным, «привыкшим к барству, бездействию и полному угождению своим физическим потребностям».



Точка зрения другого современника Гончарова - литератора Александра Дружинина, который утверждал, что «невозможно узнать Обломова и не полюбить его глубоко хотя бы потому, что «он положительно неспособен к злому делу» - до школьников чаще всего не доходила. Не говоря уж о высказывании советского писателя Михаила Пришвина: «В этом романе внутренне прославляется русская лень и внешне она же порицается изображением мёртво-деятельных людей. Никакая "положительная" деятельность в России не может выдержать критики Обломова: его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя».



Чуть позже современные критики Петр Вайль и Александр Генис в книге «Родная речь: Уроки изящной словесности» охарактеризовали Обломова как «единственного подлинного человека в романе», не желающего надевать на себя навязанные обществом роли, защищающего свое право оставаться просто человеком.



Роман И. А. Гончарова «Обломов» вышел в свет в 1859 году, когда в России чрезвычайно остро стоял вопрос отмены крепостного права. А 1979 году Никита Михалков на киностудии «Мосфильм» снял по мотивам книги свой фильм «Несколько дней из жизни Обломова», ставший своеобразным оправданием главного героя и предложивший другой взгляд на полемику «западников» и «славянофилов» середины 19 века. Она обострится в конце 20 века, который завершится крахом СССР и сменой общественного строя в стране.



Судя по данным опроса, главный антипод Обломова в романе – умный и деятельный Андрей Иванович Штольц – «менеджер» в современном понимании, более чем за полтора века так и не стал ближе россиянам. Не говоря уж о почти трех десятках последних лет так называемых «рыночных» реформ. Есть о чем задуматься в перерыве между прошедшим 4 ноября новым праздником Днем народного единства и упраздненной годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, которая ранее отмечалась 7 ноября в качестве главного государственного праздника СССР.



К слову, среди прочих литературных героев, так или иначе отражающих черты нашего народа, россияне называют героев Пушкина (3%), Алексея Мересьева из «Повести о настоящем человеке» (2%), Ивана-дурака из известной народной сказки (2%), Павла Корчагина из произведения «Как закалялась сталь» (2%) и Пьера Безухова из романа «Война и мир» Л.Н. Толстого (2%).



И именно «Война и мир» лидирует среди книг, объединяющих жителей нашей страны (12%). Реже опрошенные называют произведения А.С. Пушкина (4%). По 2% россиян считают, что страну объединяют такие книги, как «Тихий Дон» М.А. Шолохова, «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова, произведения Толстого и классическая русская литература в целом. Здесь обошлось без неожиданностей.



Фото: lovesbook.ru Неожиданно, но факт. Персонажем, наиболее верно отражающим черты характера российского человека, наши сограждане считают Илью Обломова (4%) из романа Ивана Александровича Гончарова. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования о факторах, объединяющих россиян.Напомним, в канонах школьной программы литературы Илья Ильич Обломов всегда являлся персонажем отрицательным с подачи известного критика Николая Добролюбова, по знаменитой статье которого «Что такое обломовщина?», собственно, и изучался роман. Не менее известный современник автора Дмитрий Писарев называл обломовщину «покорной, мирной, улыбающейся апатией», а Обломова − изнеженным, избалованным, «привыкшим к барству, бездействию и полному угождению своим физическим потребностям».Точка зрения другого современника Гончарова - литератора Александра Дружинина, который утверждал, что «невозможно узнать Обломова и не полюбить его глубоко хотя бы потому, что «он положительно неспособен к злому делу» - до школьников чаще всего не доходила. Не говоря уж о высказывании советского писателя Михаила Пришвина: «В этом романе внутренне прославляется русская лень и внешне она же порицается изображением мёртво-деятельных людей. Никакая "положительная" деятельность в России не может выдержать критики Обломова: его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя».Чуть позже современные критики Петр Вайль и Александр Генис в книге «Родная речь: Уроки изящной словесности» охарактеризовали Обломова как «единственного подлинного человека в романе», не желающего надевать на себя навязанные обществом роли, защищающего свое право оставаться просто человеком.Роман И. А. Гончарова «Обломов» вышел в свет в 1859 году, когда в России чрезвычайно остро стоял вопрос отмены крепостного права. А 1979 году Никита Михалков на киностудии «Мосфильм» снял по мотивам книги свой фильм «Несколько дней из жизни Обломова», ставший своеобразным оправданием главного героя и предложивший другой взгляд на полемику «западников» и «славянофилов» середины 19 века. Она обострится в конце 20 века, который завершится крахом СССР и сменой общественного строя в стране.Судя по данным опроса, главный антипод Обломова в романе – умный и деятельный Андрей Иванович Штольц – «менеджер» в современном понимании, более чем за полтора века так и не стал ближе россиянам. Не говоря уж о почти трех десятках последних лет так называемых «рыночных» реформ. Есть о чем задуматься в перерыве между прошедшим 4 ноября новым праздником Днем народного единства и упраздненной годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, которая ранее отмечалась 7 ноября в качестве главного государственного праздника СССР.К слову, среди прочих литературных героев, так или иначе отражающих черты нашего народа, россияне называют героев Пушкина (3%), Алексея Мересьева из «Повести о настоящем человеке» (2%), Ивана-дурака из известной народной сказки (2%), Павла Корчагина из произведения «Как закалялась сталь» (2%) и Пьера Безухова из романа «Война и мир» Л.Н. Толстого (2%).И именно «Война и мир» лидирует среди книг, объединяющих жителей нашей страны (12%). Реже опрошенные называют произведения А.С. Пушкина (4%). По 2% россиян считают, что страну объединяют такие книги, как «Тихий Дон» М.А. Шолохова, «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова, произведения Толстого и классическая русская литература в целом. Здесь обошлось без неожиданностей.Фото: lovesbook.ru