БГУ изготовил для медиков Бурятии держатели для масок

Это приспособление позволит облегчить труд медицинских работников





5 ноября Бурятский государственный университет передал медикам первую партию держателей для масок в количестве 130 штук. А модель расчески-держателя для масок размещена в сети для беспрепятственного использования. В БГУ надеются, что это позволит облегчить труд медицинских работников.

Ранее с призывом о помощи в соцсетях обратилась младшая медсестра БСМП Аюна Будаева. В связи с постоянным ношением масок у врачей и санитаров очень болят уши. Канадский школьник Куинн Рони изобрел приспособление, которое разгружает уши от давления масок и респираторов, его можно распечатать на 3d-принтере. Аюна Будаева уточнила, что для одного ковидного госпиталя нужно примерно 200 таких держателей. Несмотря на то, что они не одноразовые, после смены их оставляют в дезинфицирующем растворе, поэтому на сегодня нашим медучреждениям требуется не менее 2000 держателей.





- У нас в доме научной коллаборации БГУ есть различное оборудование для научно-практической работы, в том числе и 3d-принтеры. Мы со студентами исследовали возможность напечатать держатели для масок, однако поняли, что производительность получается низкой - на изготовление одного изделия тратилось около 30 минут, поэтому производство получилось бы мелкосерийным, - рассказал лаборант кафедры общей и теоретической физики БГУ Иван Жданов. - Так как модель достаточно простая, в университете пришли к выводу, что её можно нарезать на лазерном гравере из плотного ПЭТ-листа. Мы изготовили несколько различных форм держателей для масок. После опытных испытаний доработали модель – добавили гребешки как у расчески, чтобы было удобно закреплять на волосах, после этого запустили изделие в серию. На изготовление одного держателя теперь уходит несколько секунд.Ректор Бурятского государственного университета Николай Мошкин отметил, что вуз активно принимает участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.- Студенты и ординаторы медицинского института вышли на работу в лечебные учреждения и поликлиники города. Увидев в социальных сетях призыв о помощи от работников ковидных госпиталей о необходимости держателей для масок, мы подумали, что университет может помочь и в этом. Так как в БГУ есть учебные лаборатории с необходимым оборудованием, мы со студентами наладили изготовление таких изделий, - рассказал он.Фото: БГУ