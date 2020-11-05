Росводресурсы помогут восстанавливать Котокель

На разработку проектно-сметной документации и мероприятия по расчистке озера-спутника Байкала выделяется 34 млн рублей



Росводресурсы подключатся к работам по улучшению экологического состояния озера Котокельского в Прибайкальском районе Бурятии. Сейчас в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» идёт разработка проектно-сметной документации, сообщила пресс-служба ведомства.



«Озеро является уникальным природным объектом по ряду географических и гидрологических факторов. Котокельское активно используют для отдыха и рыбалки, на его берегах было около 40 туристических баз и домов отдыха. В советское время озеро признали памятником природы Бурятии» - прокомментировала заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.



Антропогенная нагрузка на озеро была велика, что сказалось как на отдельных элементах экосистемы, так и на водоеме в целом. Уровень воды начал существенно снижаться с 2000-х годов, как и ее качество. Массовое цветение водорослей привело к вспышке развития элодеи, которую называют водяной чумой. Растение разрослось настолько стремительно, что вытеснило местную водную флору. Катастрофически уменьшилась кормовая база для рыб. В июле 2008 года на озере зафиксировали их массовую гибель. Тогда же были зарегистрированы случаи отравления местных жителей, которые употребляли в пищу рыбу из Котокеля.



В 2009 году по постановлению главного санитарного врача республики приостановили использование водоема в рекреационных, питьевых и хозяйственно-бытовых целях. Турбазы и дома отдыха пришлось закрыть. В этом же году за счет средств резервного фонда Бурятит Институтом общей и экспериментальной биологии СО РАН были проведены исследования для подготовки научного обоснования проектных мероприятий по оздоровлению озера.



В первую очередь, было решено повысить уровень воды и проточности Котокеля. Для этого в 2011-2012 годах, за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета, были расчищены реки, через которые осуществляется связь Котокеля с озером Байкал. Работы провели на реке Коточик и на протоке реки Исток.







Чтобы закрепить положительную динамику, необходимо улучшить состояние экосистемы озера. В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Росводресурсами предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации и мероприятия по расчистке озера Котокельского в общем объеме финансирования 34 миллиона рублей.



Фото: egov-buryatia.ru/mpr Росводресурсы подключатся к работам по улучшению экологического состояния озера Котокельского в Прибайкальском районе Бурятии. Сейчас в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» идёт разработка проектно-сметной документации, сообщила пресс-служба ведомства.«Озеро является уникальным природным объектом по ряду географических и гидрологических факторов. Котокельское активно используют для отдыха и рыбалки, на его берегах было около 40 туристических баз и домов отдыха. В советское время озеро признали памятником природы Бурятии» - прокомментировала заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.Антропогенная нагрузка на озеро была велика, что сказалось как на отдельных элементах экосистемы, так и на водоеме в целом. Уровень воды начал существенно снижаться с 2000-х годов, как и ее качество. Массовое цветение водорослей привело к вспышке развития элодеи, которую называют водяной чумой. Растение разрослось настолько стремительно, что вытеснило местную водную флору. Катастрофически уменьшилась кормовая база для рыб. В июле 2008 года на озере зафиксировали их массовую гибель. Тогда же были зарегистрированы случаи отравления местных жителей, которые употребляли в пищу рыбу из Котокеля.В 2009 году по постановлению главного санитарного врача республики приостановили использование водоема в рекреационных, питьевых и хозяйственно-бытовых целях. Турбазы и дома отдыха пришлось закрыть. В этом же году за счет средств резервного фонда Бурятит Институтом общей и экспериментальной биологии СО РАН были проведены исследования для подготовки научного обоснования проектных мероприятий по оздоровлению озера.В первую очередь, было решено повысить уровень воды и проточности Котокеля. Для этого в 2011-2012 годах, за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета, были расчищены реки, через которые осуществляется связь Котокеля с озером Байкал. Работы провели на реке Коточик и на протоке реки Исток. Как сообщал «Номер один» , в 2017 году с озера сняли карантинные ограничения, введенные в 2008 году после вспышки гаффской болезни на озере-спутнике Байкала. Это произошло после того, как с 2012 года по 2017-й не было зарегистрировано случаев заболеваний алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурией (далее - АТМП), связанных с употреблением в пищу рыбы из озера.Чтобы закрепить положительную динамику, необходимо улучшить состояние экосистемы озера. В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Росводресурсами предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации и мероприятия по расчистке озера Котокельского в общем объеме финансирования 34 миллиона рублей.Фото: egov-buryatia.ru/mpr