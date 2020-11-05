В Бурятии медали «за коронавирус» оплачены за счет других статей бюджета

Затраты на 200 комплектов наград в сумме 350 тыс рублей сняты с расходов на электронное правительство



Правительство Бурятии перераспределило 350 тысяч рублей бюджетных ассигнований на изготовление 200 комплектов медали «По зову долга и сердца» с расходов на эксплуатацию, развитие инфраструктуры электронного правительства, системы межведомственного электронного взаимодействия, специальной документальной связи и обеспечение информационной безопасности электронного правительства.



Как говорится в распоряжении правительства, опубликованном сегодня на портале нормативных актов республики, это сделано на основании федерального закона о приостановлении действий отдельных положений Бюджетного кодекса РФ в 2020 году.



Проще говоря, учреждения наград за вклад в борьбу с COVID-19 изначально не планировалось, как, собственно, не планировался и сам коронавирус. Расходы возникли неожиданно. Медаль «По зову долга и сердца» учреждена правительством Бурятии, поэтому искать источники финансирования пришлось внутри бюджета республики.







Фото: egov-buryatia.ru

Правительство Бурятии перераспределило 350 тысяч рублей бюджетных ассигнований на изготовление 200 комплектов медали «По зову долга и сердца» с расходов на эксплуатацию, развитие инфраструктуры электронного правительства, системы межведомственного электронного взаимодействия, специальной документальной связи и обеспечение информационной безопасности электронного правительства.Как говорится в распоряжении правительства, опубликованном сегодня на портале нормативных актов республики, это сделано на основании федерального закона о приостановлении действий отдельных положений Бюджетного кодекса РФ в 2020 году.Проще говоря, учреждения наград за вклад в борьбу с COVID-19 изначально не планировалось, как, собственно, не планировался и сам коронавирус. Расходы возникли неожиданно. Медаль «По зову долга и сердца» учреждена правительством Бурятии, поэтому искать источники финансирования пришлось внутри бюджета республики. Как сообщал «Номер один» , накануне, в День народного единства, глава Бурятии Алексей Цыденов вручил государственные награды республики - медали «По зову долга и сердца» - медицинским работникам, санитарным врачам и волонтерам. Медалями награждены 77 медицинских работников, девять сотрудников Роспотребнадзора. За активную волонтерскую деятельность и помощь населению в период распространения новой коронавирусной инфекции награждены шесть активистов добровольческого движения.Фото: egov-buryatia.ru