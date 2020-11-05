В Улан-Удэ завтра возможны пробки около переезда в поселке Горького

Движение через железнодорожный переезд будет ограничено 6 ноября с 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом







В Улан-Удэ завтра могут возникнуть пробки на железнодорожном переезде в поселке им. Горького(5659 км ВСЖД). Здесь 6 ноября будут проводиться ремонтные работы, сообщает пресс-служба ВСЖД.



Движение автотранспорта через переезд будет ограничено в период с 09:00 до 17:00 местного времени. Во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из полос.



Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.



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