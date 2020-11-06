Кяхтинский коронавирус перепугал монголов

В Селенгинском аймаке Монголии закрывают свободную торговую зону «Алтан-Булак»





Это решение власти приняли на заседании Чрезвычайной комиссии аймака. Как сообщает монгольское государственное информационное агентство «Монцамэ», зона закрыта на неопределенный срок.