Кяхтинский коронавирус перепугал монголов

В Селенгинском аймаке Монголии закрывают свободную торговую зону «Алтан-Булак»
Это решение власти приняли на заседании Чрезвычайной комиссии аймака. Как сообщает монгольское государственное информационное агентство «Монцамэ», зона закрыта на неопределенный срок.
Зона «Алтан-Булак» находится на самой границе и соседствует с Кяхтинским районом Бурятии. В свое время размещение торговой зоны было приурочено к существующему здесь международному автомобильному пункту пропуска «Кяхта – Алтан-Булак».
Монгольская сторона отмечает, что закрытие осуществлено «в связи с распространением коронавирусной инфекции в Кяхтинском районе».
Монголия имеет с РФ очень протяженную северную границу и соседствует с несколькими российскими регионами. Положение у северного соседа тревожит монголов. За пару дней до закрытия «Алтан-Булака» правительство страны степей приостановило работу двух пограничных пунктов пропуска на границе с Россией – «Цагаан нуур» и «Боршоо» - на 21 день. Монголия обеспокоена тем, что регулярно выявляются больные коронавирусом водители-дальнобойщики, выполняющие международные перевозки грузов в Монголию.
Благодаря очень быстрой реакции властей по закрытию страны от внешнего мира и прекращению сообщения между аймаками внутри страны Монголия смогла избежать внутренней вспышки коронавируса. Все выявленные случаи – завозные, когда вирус определен у граждан Монголии, вернувшихся из-за границы (с января-2020 в страну вернулось более 26 тыс. человек).
Так, 27 октября инфекцию выявили у монгола, который был в числе 70 граждан, вернувшихся незадолго до этого из России через пункт пропуска «Кяхта – Алтан-Булак» в Кяхтинском районе Бурятии. Гражданин стал 340-м случаем коронавируса.
В отношении коронавируса Монголия является сегодня, вероятно, самой безопасной страной на планете. Напомним, на днях генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, д-р Тедрос Адханом Гебрейесус высоко оценил успех Монголии в борьбе с коронавирусной пандемией.
«Поздравляю Монголию с успешной борьбой против COVID-19! Спасибо народу Монголии за то, что показал, как можно остановить распространение коронавирусной инфекции, объединившись и следуя рекомендациям», - написал он в своем Twitter-аккаунте.
Фото: «Номер один»
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