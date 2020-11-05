В Иркутске подростки из Бурятии пытались ограбить ювелирный магазин

Они угрожали продавцам игрушечным пистолетом, задержаны пятеро фигурантов

В отношении несовершеннолетних фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой), сообщает пресс-служба ГУВД по Иркутской области.





В Иркутске 4 ноября в отдел полиции поступила информация от администратора ювелирного салона, расположенного по улице Сухэ-Батора. Женщина рассказала сотрудникам, как двое молодых людей зашли в помещение магазина в самом центре города и под угрозой предмета похожего на пистолет, заявили, что это ограбление.Один из сотрудников магазина успел нажать тревожную кнопку, после чего прибыл экипаж частного охранного предприятия и задержал двух юношей. По прибытии полиции на место преступление были изъяты следы пальцев рук и игрушечный пистолет черного цвета.Позже сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на железнодорожном вокзале задержаны остальные подозреваемые в совершении преступления.Полицейские выяснили, что все пятеро задержанных прибыли в Иркутск 30 октября на маршрутном автобусе из Улан-Удэ. Также все они являются несовершеннолетними и в Бурятии объявлены как без вести пропавшие. Двое налетчиков уже попадали в поле зрение полиции Бурятии по уголовному делу о краже в 2020 году.Фото и видео: ГУВД по Иркутской области