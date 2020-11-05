Власти Бурятии испугались, что улан-удэнцы разнесут заразу по районам

Жителей столицы республики призвали не ездить в деревни в период забоя скота





В Бурятии в преддверии сезона забоя домашнего скота санитарные врачи напомнили жителям о необходимости воздержаться от поездок в районы республики. Ежегодно в этот период значительно увеличивается миграция, в основном, городского населения в сёла.

На сегодняшний день в столице республики регистрируется сложная эпидобстановка по новой коронавирусной инфекции. 64% инфицирования COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ, всего с начала пандемии в пределах города зарегистрировано 8107 случаев заражения. Для предупреждения заноса инфекции в районы и недопущения массовых вспышек главам муниципальных образований поручено провести информационно-разъяснительную работу среди населения.- Мы знаем много примеров возникновения обширных очагов инфекции в районах, по которым проводился большой комплекс противоэпидемических мероприятий. На ликвидацию очагов в Кижингинском, Еравнинском, Кяхтинском, Селенгинском, Тункинском районах были затрачены большие усилия и медиков, и эпидемиологической службы. Из Улан-Удэ отправлялись группы специалистов, осуществлялась эвакуация пациентов силами санитарной авиации. В настоящий момент в районах обстановка относительно благополучная, коечного фонда в районах достаточно. Но нельзя допустить новых очагов в районах, так как в нынешних условиях направить дополнительные ресурсы, специалистов из столицы будет крайне трудно, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Фото: «Номер один»