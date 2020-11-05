Омбудсмен: В зоне Байкала работают законы, которые не учли права человека

Глава Бурятии обсудил с уполномоченным по правам человека в России планы дальнейшего взаимодействия



Необходимо менять федеральное законодательство, потому что в экологической зоне Байкала работают законы, которые, на мой взгляд, не учли права человека и интересы людей. Об этом заявила сегодня в Улан-Удэ уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, находящаяся с рабочей поездкой в Бурятии.



«Нам нужно обсуждать эту тему и снимать те запреты, которые не просто ограничивают права человека, они ограничивают саму жизнь человека. Буду обращаться в соответствующие федеральные органы», - подчеркнула федеральный омбудсмен.



Татьяна Москалькова обратила внимание на характерную только для Бурятии юридическую коллизию: в республике зачастую сталкиваются интересы граждан и нормы экологического законодательства из-за близости озера Байкал.



«Считаю, что очень важно, чтобы Бурятия попала в национальный проект по экологии, который позволит ликвидировать те мусоросборники, которые сегодня вокруг Байкала образовались. И есть судебные решения, но они не могут быть выполнены из-за отсутствия соответствующих финансовых средств и методик. Я этому тоже буду стараться способствовать», - сказала омбудсмен.



Также Татьяна Москалькова отметила, что на сегодняшний день аппарат уполномоченного по правам человека в РФ занимается вопросом соблюдения прав граждан, проживающих в границах национальных парков, в том числе жителей республики, проживающих в границах Тункинского национального парка, которые лишены возможности оформлять права на землю, строить новые социальные объекты.



«Эта проблема актуальна не только для Бурятии, но и для других регионов. В том числе для Севастополя, Крыма, где очень остро стоит вопрос. И мы в свою очередь готовим пакет поправок. Необходимо сделать и принять такой законопроект, который будет соответствовать потребностям людей», - сказала она.



Глава Бурятии Алексей Цыденов провел сегодня рабочую встречу с Татьяной Москальковой. Обсуждались планы дальнейшего взаимодействия в рамках соблюдения прав граждан, в том числе в условиях распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Значимость института уполномоченного по правам человека неоценима. Людей волнует большой перечень вопросов. Правительство Бурятии также постоянно отрабатывает вопросы, касающиеся, так или иначе, прав человека. Надеюсь, что часть вопросов с вашим визитом к нам выйдет на финальный уровень», - отметил глава Бурятии.



Татьяна Москалькова обратилась к Алексею Цыденову и омбудсмену по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой с просьбой предоставить перечень лекарств, которых на сегодняшний день не хватает в республике.



«Аппарат уполномоченного по правам человека небольшой, но объединяет свои усилия с органами власти разных уровней, помогает людям разрешить целый ряд проблем. В том числе, по приезду сюда, я увидела, что в республике прилагаются большие усилия для помощи людям в период COVID-19 – появилось специальное такси, есть возможность обеспечить лекарствами лечащихся амбулаторно. Но, как известно, ряда наименований препаратов все же не хватает. Прошу предоставить мне перечень лекарств, необходимо отрабатывать этот вопрос на федеральном уровне», - добавила омбудсмен.



Кроме того, в ходе встречи Алексей Цыденов и Татьяна Москалькова обсудили вопросы дистанционного обучения школьников, сдерживание роста безработицы, обеспечение жильем социально уязвимой категории граждан и договорились о дальнейшем взаимодействии по этим и другим вопросам.



Фото: ombudsmanrf.org



