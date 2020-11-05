В Бурятии завершено предварительное следствие по делу о смертельном наезде на Галину Бурчевскую

Экс-вице спикер Народного Хурала Баир Жамбалов остается в статусе обвиняемого и знакомится с материалами уголовного дела



В Бурятии завершено предварительное следствие по уголовному делу о смертельном наезде на несовершеннолетнюю девушку в Прибайкальском районе, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

В официальном релизе фамилия девушки не называется, но далее понятно, что речь идет о Галине Галину Бурчевской.



Напомним, по данным следствия, 5 января 2020 года вечером обвиняемый (экс-вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов – прим.ред.) на своем автомобиле марки «Тойота Лэнд Крузер Прадо» после рыбалки на озере Котокель возвращался в Улан-Удэ. На трассе возле села Батурино Прибайкальского района, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он совершил наезд на 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть. После этого на своей машине с места происшествия скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице от полученных повреждений.



С учетом активного противодействия стороны защиты, попыток другого человека (бизнесмен Галуст Пилосян – прим.ред.), находившегося в компании депутата, оговорить себя, а также неочевидного характера дорожно-транспортного происшествия по уголовному делу в ходе предварительного следствия назначены и проведены более 10 сложных, затратных по времени экспертиз и исследований, допрошено более 40 свидетелей, проведено 5 осмотров места происшествия, после чего организован и проведен следственный эксперимент, в ходе которого полностью воссоздана обстановка на трассе в момент наезда на пешехода. Также по делу проводились обыски и выемки, осмотры транспортных средств, другие следственные и процессуальные мероприятия.



В настоящее время в ходе проведенного расследования собрана достаточная доказательная база. Следственные действия по уголовному делу завершены. Потерпевший и его представитель ознакомились с материалами уголовного дела. Сейчас обвиняемый, находящийся под домашним арестом, и его защитники также знакомятся с материалами уголовного дела. После этого уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.



Фото: «Номер один»