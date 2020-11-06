Росрыболовство: смягчать ограничения на лов байкальского омуля рано

Ученые считают, что к 2025 году рост общего запаса эндемика дойдет до 12-15 тысяч тонн







Необходимо продолжать работу по сохранению популяции омуля в бассейне Байкала, в связи с чем ограничения для рыболовов-любителей при добыче эндемика смягчать нецелесообразно. Такое решение принято на заседании научно-промыслового совета Байкальского рыбохозяйственного бассейна, которое состоялось в Иркутске под председательством заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова.



Как сообщила пресс-служба ведомства, на заседании обсуждалась инициатива по внесению изменений в бассейновые правила - определить границы участков в акватории Байкала, на которых предлагалось разрешить вылов омуля удочками в водопольный период (одна из фаз водного режима реки, относительно длительное и значительное увеличение водности реки, вызывающее подъём ее уровня).



Совет признал такие послабления несвоевременными на фоне серьезной работы, которая ведется на межведомственном уровне по восстановлению популяции байкальского эндемика.



Напомним, в 2017 году биомасса омуля достигла исторического минимума. В связи с критическим состоянием запаса был введен мораторий на промышленный вылов эндемика, а также принят комплекс мер для восстановления его численности: введены ограничения для традиционного и любительского рыболовства; предприняты меры по повышению эффективности охраны омуля и мероприятий по искусственному воспроизводству популяции (омулевые рыбоводные заводы переданы в оперативное управление Главрыбвода, ведется работа по их реконструкции).



По оценкам Байкальского филиала ФГБНУ «ВНИРО», после введения запрета на вылов в 2018-2020 годы падение запаса прекратилось, наступила фаза стабилизации биомассы омуля на уровне 7,7 тысячи тонн. В 2019 году, благодаря охранным мерам, численность нерестовых особей выросла на 22% по сравнению с 2017 годом – до 1,8 миллиона экземпляров, в 2020 году величина нерестовых стад составила более 2 миллиона экземпляров, что на 31% выше показателя 2017 года.



В последние два года наблюдается тенденция увеличения количества выпускаемых с заводов личинок омуля: в 2019 году – 0,455 миллиарда штук; в 2020 гу – 0,52 миллиарда штук. В целом, с 2016-го по 2020-й годы общая численность скатывающихся в Байкал личинок омуля выросла в 6,5 раза.



По мнению науки, к 2025 году есть основания ожидать рост общего запаса омуля до 12-15 тысяч тонн. Научно-промысловый совет принял ряд рекомендаций по мероприятиям в рамках программы по восстановлению запасов омуля.



По поручению курирующего рыбную отрасль вице-премьера Виктории Абрамченко рассмотрен вопрос по проведению совместных исследований Байкальским филиалом ВНИРО и Лимнологическим институтом СО РАН для оценки запасов байкальского омуля, намечены точки взаимодействия.



Фото: 38fsvps.ru



