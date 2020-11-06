В Улан-Удэ скончалась старейший учитель физкультуры

Почти 65 лет Надежда Никифорова работала в средней школе №65





В Улан-Удэ 4 ноября на 97-м году ушла из жизни Надежда Васильевна Никифорова, заслуженный учитель Бурятской АССР, почетный железнодорожник, отличник физической культуры и спорта. Вся ее трудовая деятельность, а это более 64 лет, прошла в системе образования, в школе №65 Улан-Удэ.



«Все свои силы, энергию, знания Надежда Васильевна отдала школе и детям. Дело учителя продолжают и ее ученики. За годы работы в школе №65 Надежда Васильевна выпустила, по меньшей мере, 20 тысяч учеников. Благодаря ее работе, в школе – более 400 завоеванных кубков, несколько десятков сотен медалей, грамот и благодарностей. Надежда Васильевна воспитала целую плеяду людей, влюбленных в спорт, а также – когорту известных в республике лыжников. Среди ее выпускников 50 мастеров спорта и без счета кандидатов в мастера спорта. Более ста ее выпускников выбрали профессию преподавателя физической культуры. Но главное, как всегда она говорила: «Я старалась воспитывать людей честных, добросовестных, отзывчивых». Человек живет столько, сколько хранится память о нем. Отличный учитель, наставник, человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример огромного трудолюбия и жизнелюбия, любящая мама и бабушка – такой она останется в памяти всех, кто ее знал», - говорится в некрологе, размещенном на сайте школы.



Фото: maou-65.buryatschool.ru

