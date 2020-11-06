06.11.2020
В Бурятии директор школы заставил учителей скинуться на ремонт

В Бурятии директор школы заставил учителей скинуться на ремонт

Педагоги обратились в прокуратуру

Прокуратура Кижингинского района по обращению работников одной из школ района проверила соблюдение в учреждении трудового законодательства.

«Установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ директор школы произвел удержание из заработной платы работников в целях проведения ремонта в здании», сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор внес работодателю представление, которое удовлетворено. Работникам школы выплачена незаконно удержанная зарплата в сумме 29 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
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