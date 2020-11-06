В Бурятии показатели пандемии COVID-19 остаются высокими

Общее число заболевших коронавирусом в республики приблизилось к 13 000 человек



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 12 975. Это на 232 случая больше, чем было в четверг, 63% (8180) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. За минувшие сутки умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией девять человек (223 человека с начала пандемии), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 232 новых случаев коронавируса: 174 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 5420 человек.



В стационарах республики получают лечение 2209 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 35), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1676. В отделениях реанимации находится 105 пациентов (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 60 пациентов (из них старше 65 – 33), в том числе на неинвазивной ИВЛ - 28.



Амбулаторное лечение проходят 2045 пациентов с COVID-19, наблюдается 9949 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2596 коек, занято – 2209, свободно - 387 коек. Занятость коечного фонда составляет 85,1%



В обсерваторе находится 15 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 5306 человек, с нарастающим итогом – от 508 992 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



Как напоминает Республиканское агентство ГО и ЧС, теперь жители Улан-Удэ и республики смогут узнать о результатах теста на коронавирус самостоятельно. Их ожидание займет от 3 до 8 дней, а когда ответ придет - человеку вышлют СМС-сообщение. Но также, любой, сдавший пробу на COVID-19, может самостоятельно позвонить по номеру 37-81-31 и запросить ответ. Работники Службы "112" найдут вас в базе и посмотрят, пришёл ли анализ. Также, при его готовности, скажут его результат. Позвонить можно по истечению сроков ожидания (3-8 дней).



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