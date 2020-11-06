06.11.2020
В Бурятии бойцы ОМОН обнаружили схрон со 100 кг омуля

В Бурятии бойцы ОМОН обнаружили схрон со 100 кг омуля

Неподалеку от поселка Новый Уоян браконьеры спрятали более 300 хвостов нерестового эндемика Байкала  

В Бурятии в Северо-Байкальском районе в ходе профилактического рейда бойцы ОМОН Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками  полиции на берегу реки Катера, в нескольких десятках километрах от поселка Новый Уоян, обнаружили тайник,  в котором находилось более 300 хвостов байкальского омуля.

Полиция проводит расследование, устанавливаются виновные лица, совершившие незаконную добычу водных биологических ресурсов. Изъятая рыба -  100 килограммов - направлена на исследование в органы рыбоохраны, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Фото: Росгвардия
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