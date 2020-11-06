В Бурятии бойцы ОМОН обнаружили схрон со 100 кг омуля

Неподалеку от поселка Новый Уоян браконьеры спрятали более 300 хвостов нерестового эндемика Байкала



В Бурятии в Северо-Байкальском районе в ходе профилактического рейда бойцы ОМОН Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками полиции на берегу реки Катера, в нескольких десятках километрах от поселка Новый Уоян, обнаружили тайник, в котором находилось более 300 хвостов байкальского омуля.



Полиция проводит расследование, устанавливаются виновные лица, совершившие незаконную добычу водных биологических ресурсов. Изъятая рыба - 100 килограммов - направлена на исследование в органы рыбоохраны, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Фото: Росгвардия

