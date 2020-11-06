Бурятия получила еще 189 млн руб из Москвы на борьбу с COVID-19

Средства направят улучшение базы медицинских организаций и расходы на диагностику и лечение больных коронавирусом







Регионам России по поручению президента РФ Владимира Путина выделено 10 миллиардов рублей на организацию медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Системе здравоохранения Бурятии распределили 189 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Средства направят на транспортное обслуживание, приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы медицинских организаций, расходы на диагностику и лечение больных COVID-19.



Напомним, весной и летом этого года Бурятии на оснащение перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций из федерального бюджета направлено 402,4 миллиона рублей. Поддержка федерального центра позволила обеспечить приобретение медицинского оборудования: аппаратов искусственной вентиляции легких, рентгенаппарата, бронхоскопов, функциональных кроватей и организовать кислородоснабжение в стационарах. В настоящее время в республике действует 2541 койка для больных COVID-19.



Для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекции произведена мобилизация всех медицинских работников республики, включая работников частных медицинских организаций, студентов медицинского института БГУ и медицинских колледжей. С начала пандемии задействовано 8982 медицинских работника. На стимулирующие выплаты медицинским работникам направлено из федерального бюджета более 1 миллиарда.рублей.



Также республика получила помощь в организации диагностических мероприятий. На эти цели направлено 13,5 миллиона рублей из средств президентской дальневосточной субсидии. Они пошли на приобретение лабораторного оборудования для ПЦР-диагностики. В республике организована работа семи ПЦР-лабораторий. В том числе: одна лаборатория центра гигиены и эпидемиологии, пять лабораторий в государственных медицинских организациях, и одна – в частной медицинской организации. При мощности лабораторий 3300 исследований в сутки, ежедневно обследуется до 4300 человек.



Фото: egov-buryatia.ru

