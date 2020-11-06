В Улан-Удэ появится место для творческих людей

Центр развития культуры и современного искусства создан по указу главы Бурятии





Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление об учреждении автономной некоммерческой организации «Центр развития культуры и современного искусства».

- В Улан-Удэ и республике множество учреждений культуры, но, к сожалению, нет единого пространства, где могли бы осуществляться новаторские творческие проекты. Нет центра современного искусства, где деятели культуры могли представить свои творения. Нет дома актера, где театралы смогли бы делать независимые экспериментальные проекты, концертной площадки для современных музыкальных коллективов, места для знакомства новинками писателей и поэтов, - отмечают в министерстве культуры Бурятии.Поэтому возникла идея создания демократичного, открытого для реализации молодежных творческих проектов арт-пространства. Место, где творчеством и продвижением культуры Бурятии будут заниматься деятели разных видов искусств - писатели и поэты, художники, архитекторы, театральные деятели, видеографы, дизайнеры, музыканты, танцоры т.д.В Центре развития культуры и современного искусства также планируется проводить мастер-классы, лекции о науке, культуре и искусстве. Одним из важных направлений центра будет сохранение и развитие бурятского языка, исследование и популяризация культуры и традиций бурятского народа, развитие современного бурятского искусства.«Центр станет и платформой для взаимодействия с молодежью, развития творческого потенциала, воображения и креативности личности. Здесь любой молодой человек сможет выразить себя, узнать больше о современной культуре, востребованных профессиях в креативных индустриях, поделиться своим творчеством с другими. Одним из важных факторов центра является создание благоприятной творческой среды, которая позволит выявить талантливых и одаренных специалистов в различных сферах и способствует развитию человека как современной творческой личности», - сообщили в пресс-службе правительства республики.Фото: пресс-служба правительства Бурятии