Жителей Бурятии просят поддержать буузы в битве региональных брендов

В случае победы они попадут в масштабную карту вкусов России





В России 9 ноября закончится регистрация на Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организатором которого выступает Минсельхоз РФ. В настоящее время в оргкомитет поступило свыше 400 заявок более чем из 70 субъектов страны.

В рамках конкурса регионы расскажут всей стране о местных гастрономических изысках. Лучшие попадут в масштабную карту вкусов России и получат комплексную поддержку Минсельхоза России.Бурятия представила на конкурс пять брендов: облепиху, травяные чаи, байкальскую серу, боргойское мясо и бузы, сообщили в республиканском Минсельхозе.Про буузы в республике снимают фильмы, пишут песни и даже устанавливают им памятники – бурятская буза в каменном изваянии появилась на территории дацана Ринпоче Багша в июле 2017 года. На ней высечено 33 защипа. История происхождения бууз уходит далеко в глубь веков и окутана легендами.В Бурятии производством бууз занимаются более 70 предприятий. В год производится свыше 3 тысяч тонн мясных полуфабрикатов, одна треть из них поставляется в регионы России. Также буузы готовят почти во всех ресторанах и закусочных.- Это национальный, любимый всеми продукт. Буузы полюбились и жителям Дальнего Востока, Иркутской области, Забайкальского и Красноярского краев, Якутии. По нашей оценке, ассортимент бууз насчитывает более 60 наименований, многие из которых авторские технологии. Буузы изготавливаются вручную, ни один автомат не сможет сделать этот продукт. Мастера по лепке бууз - виртуозы своего дела, за смену могут сделать до 3 тысяч штук, - рассказали в Минсельхозе. - Для Бурятии важно принять участие в конкурсе и рассказать жителям страны о традиционной кухне бурят, о высоких вкусовых качествах нашего мяса, полученного от животных пастбищного содержания. Пусть каждому туристу захочется посетить Бурятию и вернуться сюда вновь, чтобы отведать бурятские буузы.Народное голосование начнется 19 ноября на сайте вкусыроссии.рф. На нем каждый человек сможет поддержать любимый региональный бренд.Фото: пресс-служба правительства Бурятии