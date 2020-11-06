06.11.2020
В Бурятии ситуация с коронавирусом улучшится не раньше начала следующего года

В Бурятии ситуация с коронавирусом улучшится не раньше начала следующего года

Такого мнения придерживаются эпидемиологи

Российские ученые и эпидимиологи прогнозируют, что заболеваемость коронавирусной инфекцией пойдет на спад не ранее февраля следующего года. В Роспотребнадзоре Бурятии придерживаются такого же мнения.

- В нашей республике заболеваемость остается на высоком уровне, у нас стабильно высокие показатели. За прошедшую неделю не отмечается резкого скачка, но не отмечается и снижения. Говорить о каких-то тенденциях пока рано, - сообщила сегодня замруководителя ведомства Елена Кузьмина.

По ее словам, снижения заболеваемости можно ожидать не ранее, чем через три месяца.

- Думаю, что мы вернемся к показателям летнего периода не раньше февраля-марта будущего года, - сказала она.

Фото: pixabay.com
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