Жителей Бурятии предупредили об опасности повторного заболевания коронавирусом

В республике зафиксировано уже порядка 10 таких случаев





В Бурятии зафиксировано порядка десяти случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора РБ Елена Кузьмина.

- Случаи повторного заражения есть. И в Бурятии, и в России и в мире. Ранее эпидемиологи считали, что переболевший коронавирусом человек не может заразиться повторно, но сегодня такого мнения уже нет. Человек может заразиться повторно. Продолжительность действия иммунитета на сегодня не совсем известна ученым. Иммунитет все-таки не стойкий, - рассказала Елена Кузьмина.По ее словам, случаи повторного заболевания выявлялись у людей, которые переболели коронавирусом и получили два отрицательных теста при выписке после лечения.- Здесь может идти речь либо о повторном заражении, либо о появлении так называемых хронических носителей, которые есть при любых инфекционных заболеваниях. Носительство может сохраняться и до полугода, - сказала она.В связи с этим эпидемиологи сейчас не могут сказать, что единожды переболев коронавирусом, человек уже не опасен.- Поэтому хотелось бы обратиться к тем, кто уже переболел – надо по-прежнему соблюдать ограничительные мероприятия, масочный режим для того, чтобы все-таки обезопасить себя и окружающих, - заявила замруководителя Роспотребнадзора РБ.Фото: pixabay.com