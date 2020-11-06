На борьбу с ковидом в Бурятии бросили студентов медфака БГУ

Студенты пройдут обязательную практику в ковидных стационарах





Как сообщила сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, 3 ноября вышел приказ министра образования России, согласно которому у студентов последних курсов медицинских вузов с 4 ноября начинается обязательная практика. Она продлится до 1 января. В Бурятии под этот приказ подпадают студенты 4, 5 и 6 курсов медфака БГУ.

- Это большой ресурс, мы экстренно отрабатываем с БГУ списки, ребята очень нам нужны для помощи на разных должностях, - сказала Евгения Лудупова. - «Боевая» практика, думаю, будет всем важна и нужна.По словам министра, в период прохождения практики студентам будут платить деньги «в соответствии с занимаемой должностью и характером выполняемой работы».Фото: russianstock.ru