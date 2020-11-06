Новый ковидный стационар в Улан-Удэ откроется на следующей неделе

Сначала там будет 90 коек, затем их число увеличат до 180







На следующей неделе в Улан-Удэ откроется новый ковидный стационар на базе городской больницы №4. Об этом сообщила глава Минздрава Бурятии Евгения Лудупова.

- Подготовка там идет уже полмесяца, проводится кислородопровод, устанавливается оборудование. Деньги дополнительно пришли из федерального и республиканского бюджета. Сейчас мы ищем самый дорогой ресурс – медперсонал, поскольку открытие новых коек требует дополнительно медицинских работников, - рассказала министр.По словам Евгении Лудуповой, сначала в стационаре будет открыто 90 ковидных коек, затем, по мере набора медперсонала, их численность увеличат до 180.Горбольница №4 выбрана под ковидный госпиталь неслучайно – там имеется отделение реанимации и хороший аппарат компьютерной томографии. То есть, полный цикл для оказания помощи больным.Как отметила министр, на этой неделе во вторник в Улан-Удэ на базе роддома открылся ковидный стационар на 60 коек для лечения беременных, рожениц и новорожденных. На сегодня там лечатся 39 человек.- Пока ситуация с ними стабильная, у беременных нет тяжелых форм заболевания, - сообщила Евгения Лудупова.Фото: «Номер один»