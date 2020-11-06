В Бурятии площади лесных пожаров сокращены в 2,5 раза

В правительстве республики подвели итоги пожароопасного сезона 2020 года





В Бурятии с начала пожароопасного сезона 1 апреля зарегистрировано 528 лесных пожаров на общей площади 89,9 тысячи гектаров. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 597 лесных пожаров на общей площади 226,7 тысячи гектаров. Таковы итоги нынешнего пожароопасного сезона, которые подвели в сегодня в правительстве Бурятии, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).



Режим ЧС республиканского масштаба не вводился ни разу, оперативность тушения лесных пожаров в этом году составила 84,2%. Особую роль в прохождении пожароопасного сезона сыграла новая лесопожарная техника, которая закупается в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». За два года в лесхозы республики поступило 87 единиц техники для тушения лесных пожаров.



«Этот сезон выдался непростым, каждый лесной пожар был по своему сложный и непредсказуемый, но вся группировка справилась и достойно прошла пожароопасный сезон. Благодаря слаженной работе всех структур и оперативной ликвидации пожаров на малых площадях, нам удалось значительно уменьшить площадь лесных пожаров» - отметил Пётр Мордовской, зампред правительства Бурятии, поблагодарив членов добровольных пожарных дружин, сотрудников всех служб, глав муниципальных образований, поселений.



Подготовка к пожароопасному сезону 2021 года в регионе уже стартовала. До начала зимнего периода лесникам предстоит подготовить технику, убрать порубочные остатки и обновить минерализованные полосы вокруг населенных пунктов. «Уже сейчас мы занимаемся этим. Осенью часть работы проведена, пока земля не замерзла, часть минерализованных полос вокруг населенных пунктов обновили», - рассказал Пётр Мордовской.



Фото: РАЛХ

