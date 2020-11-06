Улан-Удэ накрыла пурга

Однако синоптики прогнозируют теплую неделю

Улан-Удэ оказался в центре снежной стихии - осадки и нулевая видимость наблюдаются несколько часов.Сегодня в столице Бурятии обильные осадки - 4,7 мм. Уже завтра 7 ноября этот показатель упадет до нулевого. Что касается температуры, в субботу днем в Улан-Удэ ожидается 2 градуса ниже нуля.Однако с воскресенья в городе установится дневная плюсовая температура. И лишь с 15 ноября в Улан-Удэ установится зимняя погода.