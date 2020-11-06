06.11.2020
Улан-Удэ накрыла пурга

Улан-Удэ накрыла пурга

Однако синоптики прогнозируют теплую неделю
Улан-Удэ оказался в центре снежной стихии - осадки и нулевая видимость наблюдаются несколько часов. 

Сегодня в столице Бурятии обильные осадки - 4,7 мм. Уже завтра 7 ноября этот показатель упадет до нулевого. Что касается температуры, в субботу днем в Улан-Удэ ожидается 2 градуса ниже нуля. 

Однако с воскресенья в городе установится дневная плюсовая температура. И лишь с 15 ноября в Улан-Удэ установится зимняя погода. 







 
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