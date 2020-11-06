В Бурятии военная прокуратура поспорила с минобороны из-за порубочных остатков

Военные решали в суде, кто будет убирать за черными лесорубами



Сразу несколько судебных определений, касающихся очистки леса от мусора, оставленному черными лесорубами, вынес Верховный суд Бурятии. Именно там оспаривались решения Октябрьского районного суда, обязавшего ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны РФ навести порядок в лесничестве.



Всего Октябрьский районный суд вынес три аналогичных решения по искам военного прокурора Улан-Удэнского гарнизона. Перед этим в Кяхтинском участковом лесничестве Министерства обороны РФ прошли проверки, которые обнаружили несколько незаконных вырубок. К слову, черных лесорубов поймали и привлекли к отвественности.



Военная прокуратура, узрев безобразие, подает иски к Улан-Удэнскому лесничеству Министерства Обороны РФ - филиалу ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны РФ, ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства Обороны РФ. Суть в том, что именно эти военные ведомства обязаны убрать порубочные остатки и прочий мусор с территории лесничества.



Суд встал на сторону прокуратуры, и, как уже было сказано, обязал ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны РФ очистить лес.



Однако управление с решениями Октябрьского суда не согласилось и подало апелляционную жалобу в Верховный суд.



«Порубочные остатки образовались в результате незаконных действий третьих лиц, которые установлены и привлечены к административной ответственности. Тем самым Учреждение в полном объеме исполнило свою прямую обязанность по принятию мер к выявленным нарушениям, что подтверждено привлечением виновных лиц к административной ответственности. Считает, что вред должен быть возмещен лицами, причинившими ущерб», - излагает Верховный суд позицию проигравшей стороны.



Кроме того, управление пыталось убедить суд, что оно не уполномочено на проведение таких работ. Что в учреждении «отсутствуют сотрудники и технические средства для выполнения не предусмотренной уставной деятельностью работы».



Впрочем, к их доводам остался глух и Верховный суд, который оставил решение Октябрьского суда в силе.



Примечательно, что решение суда первой инстанции было вынесено еще 15 июля, а Верховный суд рассмотрел жалобу только сейчас. То есть, пока военные спорили между собой о том, кто приберет за черными лесорубами, порубочные остатки лежали в лесу, создавая опасность возгорания и лесных пожаров.



Фото: «Номер один»

