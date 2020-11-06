Больные коронавирусом жители Бурятии требуют бесплатных лекарств

Однако они в республику пока не поступили



Как сообщила сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, до трети всех звонков в колл-центры и медучреждения занимает один вопрос: «когда будут лекарства?».

- Звонков очень много. Деньги нам поступили, мы проводим быструю процедуру закупа, будем организовывать доставку до лечебных учреждений. Как только они поступят, мы сразу всех проинформируем, - сказала министр.



Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить бесплатными лекарствами



На данный момент в Бурятии действует региональное решение об обеспечении бесплатными лекарственными средствами пациентов с пневмониями, многодетных семей и пенсионеров, получающих лечение от COVID-19 на дому.



Фото: «Номер один» - Звонков очень много. Деньги нам поступили, мы проводим быструю процедуру закупа, будем организовывать доставку до лечебных учреждений. Как только они поступят, мы сразу всех проинформируем, - сказала министр.Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить бесплатными лекарствами всех больных коронавирусом , болеющих в легкой форме и лечащихся амбулаторно.На данный момент в Бурятии действует региональное решение об обеспечении бесплатными лекарственными средствами пациентов с пневмониями, многодетных семей и пенсионеров, получающих лечение от COVID-19 на дому.Фото: «Номер один»