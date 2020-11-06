В Улан-Удэ женщина засудила службу судебных приставов за сорванный отпуск

Теперь ведомство требует возместить потраченные деньги у своих же работников



Еще в «доковидные» времена улан-удэнка приобрела туристическую путевку. Однако в аэропорту ей отказали в выезде – дескать, есть постановление судебного пристава о запрете покидать территорию страны из-за долга в чуть менее 10 тысяч рублей. Выяснилось, что постановление ошибочное, и в итоге его отменили. Но деньги за путевку были потеряны, и гражданка пошла в суд с иском к службе судебных приставов.



Суд она выиграла, взыскала более 65 тысяч рублей убытка, 3 тысячи – моральный вред, плюс служба понесла расходы по оплате госпошлины. В итоге вышла сумма чуть более 70 тысяч рублей. Столько и заплатило за свою ошибку государство из бюджета.



Но убытки надо покрывать. И служба судебных приставов по Бурятии тоже пошла в суд, чтобы взыскать потраченные деньги с виновников – двух приставов.



Приставы с претензией не спорили, но просили уменьшить суммы, которые им вменяли:



«От ответчика М. Э. В. поступило заявление о снижении взыскиваемой суммы по иску до минимального размера в связи с тяжелым материальным положением, в связи с нахождением на иждивении несовершеннолетнего ребенка, кредитными обязательствами, болезнью бывшего супруга. Ответчик Ц. С. Б. ранее в судебном заседании также просил уменьшить взыскиваемую сумму до 10000 руб., в связи с тяжелым материальным положением, и в связи с нахождением на иждивении двух несовершеннолетних детей».



Судья сжалился над служащими, и постановил взыскать с каждого по 20 тысяч рублей. Но управление службы судебных приставов по Бурятии такой вариант не устроил: начальники настаивали, что с их подчиненных нужно взыскать все деньги. Так сказать, по полной программе. В итоге была подана апелляционная жалоба в Верховный суд республики.



«Отмечает, что наличие кредитных обязательств у ответчиков является добровольно принятым обязательством и не должно учитываться при решении вопроса о снижении размера сумм, подлежащих взысканию», - излагает позицию недовольной службы Верховный суд.



Тем не менее, решение первой инстанции устояло, и приставы обязаны будут заплатить по 20 тысяч рублей за ошибку. А если не заплатят, то, скорее всего, к ним придут их коллеги – применять до боли знакомые процедуры.



Фото: «Номер один»



