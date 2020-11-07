В Бурятии медперсонал сбегает от подопечных из-за коронавируса

С началом пандемии подобный вид коммерческой помощи семьям, имеющим неходячих больных, практически умер



В Бурятии, согласно данным Росстата, насчитывается около 14 тыс. человек, перешагнувших 80-летний возраст. Именно им в большинстве своем уже необходимо специализированное социальное обслуживание на дому или в домах престарелых. Однако в связи с массовым отказом частных сиделок работать в период пандемии с инвалидами из-за риска административного и уголовного наказания, социальная помощь многим не оказывается. Пожилые жители Бурятии оказываются в режиме «тотальной социальной изоляции» и многие ощущают себя как в одиночной камере, что подрывает их способность противостоять вирусным инфекциям. О том, как живется сегодня старшему поколению в Бурятии, в материале «Номер один».



Начиная с апреля, тем, кому за 65, настоятельно советовали избегать посещения магазинов, центров досуга и других сфер повседневной жизни, поскольку считается, что они более других восприимчивы к вирусу. К тому же бурятские пенсионеры почти половину лета не могли отдохнуть на Байкале, поскольку гостиницы отказывали им в обслуживании на основании запретов Роспотребнадзора. В результате все это время большая часть пожилых людей фактически провели взаперти без солнечного света и воздуха (повезло только тем, кто имеет дачу), чем серьезно подорвали свою способность в противостоянии сезонным ОРВИ.



Жить взаперти



Не случайно, что с сентября многие пожилые люди, начав выходить в свет, сразу же начали массово заражаться и попадать в больницы с более тяжелым течением и ОРВИ, и ковида, чем весной. И уже в октябре значительная часть возрастных граждан снова добровольно вернулись в режим «самоизоляции». Между тем немалая часть из 14 тыс. жителей республики, перешагнувших возраст в 80 лет, в силу хронических болезней и без всякого ковида живут взаперти. Причем особенно сложно пришлось семьям, где живут пожилые люди этой возрастной категории, среди которых с каждым годом увеличивается процент тех, кто не может себя самостоятельно обслуживать.



В Министерстве социальной защиты населения РБ сообщили «Номер один», что на сегодня в домах престарелых республики находятся 2422 человека. Еще более 2300 граждан обслуживаются социальными службами (государственными и частными) на дому. По домам ходят и помогают инвалидам 280 работников государственной социальной службы и 80 помощников из частных организаций. Тем не менее, несмотря на большую проводимую социальными службами работу, не охвачено обслуживанием на дому несколько тысяч инвалидов и ветеранов (как 80-90-летних, так и тяжелобольных граждан более молодого возраста).



Деятельность «антиковидных» волонтеров - это лишь капля в море решения проблем пожилых людей.



- С апреля по октябрь в доставке продуктов питания и лекарств нуждающимся работали 194 добровольца, которые за весь период обслужили 4511 заявок, выдав 5590 социальных пакетов, - сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.



Причем, как отметила координатор городских волонтеров Анастасия Алексеева, в связи с ковидом оказывать помощь внутри квартиры им не рекомендовано, чаще всего передача продовольственных пакетов происходит за ее порогом, то есть на лестничной клетке подъезда.



Что толку положить социальный пакет возле квартиры, когда неходячий больной даже не сможет забрать его? Да и основная часть работы по уходу за пожилыми гражданами ведется внутри жилья и не должна ограничиваться эпизодическим вручением пакета с помощью от благотворителя.



- Часто в семьях, где живут больные родственники, которые не могут себя обслужить, возникает непростой выбор. Или взрослый сын или дочь выбирают свою семью и работу, либо человек с головой уходит в уход за тяжелобольным родителем или даже родителями, которые часто живут в таком состоянии многие годы, - рассказывает сиделка с позитивным именем Надежда. - Естественно, что если есть средства, то люди, конечно же, выбирают первый вариант, организуя уход с нашей помощью, а не отдавая бабушку в дом престарелых. Если у нее есть свое жилье, а чаще всего так и есть, то дети занимаются своей жизнью, а мы ежедневно приходим на несколько часов в день, чтобы сварить еду, дать лекарства и убрать квартиру. Сложнее, когда больные самостоятельно не ходят, но и здесь есть разные варианты ухода.



Между тем, как рассказывает Надежда, с началом пандемии подобный вид коммерческой помощи семьям, имеющим неходячих больных, практически умер.



- Тут две причины: мы ездим обычно на маршрутках, поэтому сами боимся заразиться и передать вирус нашим подопечным, это для нас страшнее всего, - говорит она. - Во-вторых, законодатели не случайно приняли поправки в статью 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», предусматривающее миллионные штрафы и даже лишение свободы в случае смерти больного от коронавируса по вине, например, обслуживающего персонала.

И хотя правоприменительная практика пока не отработана, рисковать желающих немного.



- Люди либо работают на свой страх и риск, идя навстречу детям подопечных, либо чаще всего сворачивают свою работу, поскольку большинство из них сами получают пенсию, - говорит она.



Побег из больниц «частников»



Причем запрет частным сиделкам обслуживать лежачих больных в стационарах приводит к росту их смертности.



- Вы же понимаете, что если раньше санитарки еще хоть как-то ухаживали за такими категориями, то сегодня, во-первых, в стационарах резко возрос поток больных, а во-вторых, младший медперсонал сам часто болеет, а желающих их заменить все меньше, - рассказывает сын умершей недавно в БСМП пожилой женщины. - Ведь человек привыкает, что вокруг есть люди, кто его обслуживает и элементарно с ними разговаривает. А если его этого лишают, то полное одиночество больного быстро приводит к депрессии и сверхсмертности.



Какого-либо решения в этой непростой сфере пока даже не просматривается. И дело даже не в пандемии, которая рано или поздно завершится. Государство сегодня не строит современные дома престарелых, предпочитая ударно возводить многочисленные спортивные и школьные сооружения. Приоритеты понятны - в детях наше будущее. Но население Бурятии неуклонно стареет, из-за его обеднения растет и инвалидизация. А массовое бегство частников из сферы социального обслуживания приводит к тому, что часть работоспособных граждан вынужденно взваливает на себя тяжелую ношу по уходу за больными. Покидая свои профессии и часто быстро деградируя из-за прерывания стажа в ходе неоплачиваемого и тяжелого труда дома.



Думается, что если бы власти в следующий раз заявили о том, что они решили построить не очередной помпезный стадион или спортзал, а новый современный дом для престарелых, это было бы встречено жителями Бурятии куда с большим пониманием.



Дмитрий Родионов, «Номер один».