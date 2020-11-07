В Бурятии буксует здравая реформа ЖКХ

В республике по сей день не могут сделать самые элементарные шаги по реформированию коммунальной сферы



Хотя давно появились законы, цель которых сделать отрасль ЖКХ менее энергозатратной и менее дорогой для кошельков граждан-потребителей. Как их исполняют в нашей республике? Как выяснилось, Бурятия вязнет «коммунальном» болоте, которое годами не могут расшевелить ни республиканские, ни федеральные структуры.



Требуйте теплосчетчики



Что мы имеем в виду под «самыми элементарными шагами» по реформированию отрасли? Конечно же, установку на многоквартирных домах общедомовых теплосчетчиков. Федеральный закон установил четкую последовательность. Если собственники квартир в доме тянут с самостоятельным принятием решения об установке общедомового теплосчетчика, то такое положение дел необходимо исправить. На пассивных домах взять в свои руки ситуацию должна ресурсоснабжающая организация. В г. Улан-Удэ и п. Каменск это ПАО «ТГК-14».



Читинская фирма обязана установить теплосчетчик на доме, а затем выставить собственникам квартир счет за теплосчетчик. Как известно, общедомовой теплосчетчик относится к категории общедомового имущества и ТГК-14 не может быть его собственником. Активную роль в вопросе теплосчетчика на доме должна играть и управляющая компания, что занимается содержанием дома. Но, увы, все идет очень медленно.



Домовые теплосчетчики позволяют гражданам экономить на оплате услуг ТГК-14. Не потому ли читинские «энергетические» коммерсанты не спешат «оприборить» все многоквартирные дома?



Перед наступлением отопительного сезона 2020-2021 гг. бурятский Госстройжилнадзор выдал ТГК-14 предостережение по поводу искаженной информации (заниженные цифры), которую читинская фирма опубликовала по поводу домовых теплосчетчиков на федеральном ресурсе ГИС ЖКХ, а также в целом по поводу неустановки теплосчетчиков.



«По проблеме внесения в ГИС ЖКХ сведений о домах, уже оборудованных общедомовыми теплосчетчиками, из ТГК-14 предоставили информацию, что процесс завершается. Госстройжилнадзор контролирует это. А по вопросу установки теплосчетчиков на «неоприборенных» домах компания направила свои возражения, разногласия – просит указать конкретные адреса. И мы сейчас уточняем данную информацию, где необходимо провести работу», - говорит Ирина Ахандаева, замруководителя Госстройжилнадзора - главный жилищный инспектор республики.



Установка ТГК-14 теплосчетчиков – сложная процедура. Надо исследовать место, надлежаще уведомить собственников квартир, что есть возможность поставить теплосчетчик, направить техусловия по установке и т. д.



«Просто так прийти и установить общедомовой теплосчетчик нельзя», - подчеркивает Ирина Ахандаева.



Техусловия не приговор



К началу отопительного сезона только в г. Улан-Удэ домовые счетчики не имели 1389 домов, то есть более половины.



«Сейчас готовим документы на проведение проверки на предмет исполнения нашего предостережения. Если прокуратура это согласует, то проведем проверку», - отмечает Ирина Ахандаева.



Причем может случиться, что жителям скажут – извините, дом не имеет условий для «оприборивания». Но первоначальное отсутствие технической возможности для установки общедомового теплосчетчика вовсе не приговор.



«В июле в форму соответствующего акта внесены изменения. Теперь в акте надо будет отражать, какие мероприятия надо провести жителям дома, чтобы техническая возможность появилась. Все должны знать, что условия для установки можно создать», - разъясняет наша собеседница.



Надзор за деятельностью ресурсоснабжающих организаций осложнен тем, что на компании такого рода распространяются ограничения на проверки, введенные федеральными властями в рамках ослабления административного давления на бизнес. Хотя, казалось бы, ЖКХ не торговый ларек, это отрасль жизнеобеспечения, где действуют монополистические компании.



Недавно на российском уровне прошел большой круглый стол, на котором обсуждалось, что по жилищному надзору и лицензионному надзору в ЖКХ указанные ограничения было бы целесообразно снять. Иначе ЖКХ долго еще не станет экономным и энергоэффективным.



Пусть к экономии



Общедомовой теплосчетчик – это первый шаг. Он открывает возможность для дальнейшего движения людей к экономии. Например, для перевода дома на закрытую систему горячего водоснабжения (ГВС).



Традиционно около 70% многоквартирных домов г. Улан-Удэ имеют открытую систему ГВС. Не будем сегодня рассказывать о различиях между открытой и закрытой системами. Отметим только, что для жильцов тариф на кубометр ГВС по закрытой системе заметно меньше, чем по открытой. А качество горячей воды выше. При переходе на закрытую систему на доме устанавливается необходимый прибор – теплообменник, где и «приготавливается» ГВС для жильцов.



«Если на доме произведен энергоэффективный капитальный ремонт, то из федерального бюджета можно получить возмещение до 80% затраченных на него средств. Но возмещение производится только по тем домам, где установлены общедомовые счетчики. Поэтому и надо обращать внимание на их наличие», - говорит Ирина Ахандаева.



Есть федеральный закон, который установил – «с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается». То есть самое время переходить на закрытую систему ГВС.



Правда, сегодня вокруг этой реформы начались споры. Есть предложения о переносе сроков, о том, чтобы отдать право решать «переходить/не переходить» региональным властям. Хотят разделить города на те, где делать реформу, а где нет (на основе численности жителей).



Но даже без обязывающего российского закона дом может перейти на выгодную закрытую систему ГВС.



«Все новостройки в Бурятии уже сдаются в эксплуатацию с закрытой системой ГВС. А перевод старых домов на закрытую систему – установка индивидуального теплового пункта, теплообменника - является энергоэффективным мероприятием. Можно все это сделать и получить возмещение из федерального бюджета. Можно еще на доме установить автоматическое погодное регулирование, чтобы экономить тепловую энергию, это тоже энергоэффективный капитальный ремонт, по которому можно получить возмещение», - говорят в республиканском надзорном ведомстве.



В Госстройжилнадзоре республики критически воспринимают идею включить перевод домов на закрытую систему ГВС в перечень работ в рамках капремонта общедомового имущества (поставить в один ряд с ремонтом кровли, электрики и т.д.).



«В таком случае может встать вопрос о повышении размера взносов в Фонд капремонта, их платят все. Но ведь в г. Улан-Удэ уже есть целые кварталы, где дома на закрытой системе ГВС. Это будет не очень справедливо для них», - считает Ирина Ахандаева.



А вот экономить на отоплении, дать по квартирам более дешевую «закрытую» горячую воду, получить приборы, чтобы отопление функционировало в зависимости от погоды на улице, все это жильцам доступно.



Петр Санжиев, «Номер один».