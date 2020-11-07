В Бурятии прокуратура выявила сотни нарушений при реализации нацпроектов

На днях прокуратура подвела итоги проверок реализации нацпроектов, - результаты шокируют



В республике уже не первый год идут масштабные стройки в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда», «Образование», «Демография», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги». На днях прокуратура подвела итоги проверок реализации нацпроектов. Результаты шокируют - в текущем году выявлено более 400 нарушений.



Качество на нуле



За девять месяцев 2020 года прокуроры Бурятии внесли свыше 160 представлений об устранении нарушений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 125 должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено три уголовных дела.



- Свыше 80% нарушений закона допущены при реализации национальных проектов «Жилье и городская среда», «Образование», «Демография», «Здравоохранение». Распространены случаи просрочки выполнения работ, приемки работ ненадлежащего качества, - отмечают в пресс-службе надзорного органа.



Мы приведем лишь некоторые примеры из многочисленных нарушений. Так, Баунтовская райадминистрация не организовала надлежащий контроль за строительством хоккейной коробки в селе Багдарин. Работы до сих пор не завершены, тогда как установленный контрактом срок строительства истек 1 октября 2020 года. Главе муниципального образования внесено представление. Стоимость хоккейной коробки, к слову, составляет почти 7 млн рублей.



Любопытно, но чиновники почему-то зачастую принимают еще невыполненные работы. Так, в Мухоршибирском и Джидинском районах Управление капитального строительства приняло частично невыполненные работы по строительству спортивных залов. Похожая ситуация в Селенгинском районе: главы поселений Иройское и Гусиное Озеро получили представления от прокурора за приемку и оплату частично не выполненных работ по капремонту зданий домов культуры в улусе Ташир и селе Гусиное Озеро.



В Хоринском и Кижингинском районах сотрудники поселковых администраций и вовсе заключили муниципальные контракты на благоустройство территории в селе Новокижингинск и в селе Хоринск без проведения торгов.



Прокурором Заиграевского района установлен факт простоя оборудования, закупленного в рамках национального проекта «Культура». По итогам рассмотрения представления прокурора района в здании Новобрянской детской модельной библиотеки установлено приобретенное в 2019 году оборудование для людей с ограниченными возможностями.



Халтурная площадка



Недавно глава Бурятии проверял новые спортивные площадки, построенные в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни». Проверку прошли не все вводимые в эксплуатацию объекты: покрытие на площадке, расположенной на территории Бурятского лесопромышленного колледжа, Алексей Цыденов поручил доработать.



- У меня вопрос к директору, вы видите качество новой площадки? Вы - главный пользователь, куда смотрите? - обратился глава к директору лесопромышленного колледжа. - К УКСу (Управление капитального строительства), Минстрою тоже вопросы. Качество покрытия оставляет желать лучшего, видны стыки, неровности, вся площадка залита криво. Соответственно, это надо исправлять, в таком исполнении не принимаю в эксплуатацию. Пусть подрядчик исправляет всю эту халтуру, я сюда приеду и еще раз проверю, мы добьемся, чтобы все это было исправлено, - подчеркнул глава.



В мухоршибирском селе Бар школьную спортплощадку вообще не успели построить до назначенного времени – 21 августа 2020 года.



- В результате неисполнения подрядчиком обязательств по контракту у 49 учеников с начала учебного года отсутствует возможность заниматься физической культурой и спортом, - сообщает прокуратура Бурятии.



По результатам проверки прокуратурой района директор ООО «Прогресс», с которым у Барской школы был заключен контракт на строительство площадки, оштрафован за бездействие.



Новая дорога требует ремонта



Недавно активисты ОНФ в Бурятии обратились в прокуратуру с жалобой и на некачественный ремонт дороги по улице Балдынова в Улан-Удэ. Это отдельная многолетняя эпопея. Дорогу ремонтировали недавно - в 2018 году - по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А сегодня дорога опасна для пешеходов и автомобилистов, на ней постоянно образуются провалы полотна. Городские власти не принимают должных мер по исправлению ситуации.



- На первом участке после капитального ремонта два года назад подрядная организация ООО «СМП-10» по заказу МУП «Водоканал» прокладывала водопровод под дорогой, для этого свежеуложенный асфальт пришлось вскрыть. После чего участок вновь заасфальтировали. В апреле 2019 года в этом месте провалился грузовик, груженный пиломатериалами. На втором участке дороги, не менее проблемном, после замечаний экспертов ОНФ подрядчик - ООО «МВ-групп» - отремонтировал 20 квадратных метров в рамках гарантийных обязательств, - сообщают в ОНФ.



Несмотря на ежегодный ремонт, в 2020 году дорога снова пришла в негодность. В начале июля здесь заметили большую яму. На протяжении нескольких месяцев яма разрасталась, но городские власти бездействовали.



- 9 октября общественники вновь обратились в администрацию Улан-Удэ с просьбой принять меры по устранению нарушения. Через несколько дней пришел ответ – выбоина заделана в рамках исполнения гарантийных обязательств подрядчиком ООО «СМП-10». Однако контрольный рейд экспертов ОНФ показал, что работы на данном участке выполнены некачественно. Дорога до сих пор представляет опасность для участников дорожного движения, - подчеркивают общественники.



Активисты ОНФ уверены, что избежать проблем можно было, если бы администрация города ответственно подошла к решению вопроса.



- Наибольшая проблема, на мой взгляд, в том, что в данном случае полностью дискредитирован проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», призванный обеспечить безопасность для всех участников дорожного движения. Новой дороге всего два года, но из-за халатности и бездействия городских властей она на протяжении всего этого времени находится в ненормативном состоянии. Гарантийный ремонт выполнен лишь на бумаге, – заключил сопредседатель ОНФ Максим Киреенко.



Отметим, что в целом по России нарушения при выполнении национальных проектов связаны с коррупцией и несоблюдением правил госзакупок. Бюджетные средства расходуются неэффективно из-за завышения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг. В Бурятии же к этому списку добавляются разгильдяйство, халатность и равнодушие как должностных лиц, так и непосредственных исполнителей.



Лариса Ситник, «Номер один».