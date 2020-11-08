Предприниматели Бурятии работают на выживаемость, а не на прибыль

ФНС подвела итоги по сборам налогов в республике за три квартала текущего года



Сборы упали на 108 млн рублей, среднесписочная численность работников снизилась на тысячу человек. Что это значит для местных предпринимателей? Долги, отсутствие средств на зарплату персоналу и в итоге ликвидация фирмы и армия безработных. «Номер один» поговорил с владельцами бизнеса, а также с экспертами. Все они сходятся в одном: ситуация патовая, а поддержки, скорее всего, не будет.



Стало не до веселья



Одна из сфер, по которой сильнее всего ударила пандемия, это общепит. Несмотря на то, что кафе, столовые и рестораны смогли открыться уже в июне, большого облегчения их владельцам это не принесло. Ведь запрещено проведение дискотек, шоу-программ, банкетов, праздников, а за одним столом может находиться одновременно не более двух взрослых. За нарушения заведения строго наказывают. О том, как сейчас выживает сфера общественного питания, «Номер один» рассказал ресторатор Денис Гармаев.



- В Бурятии общепит «просел» очень сильно, некоторые предприятия открыться не могут вообще. После снятия карантина появились меры, которые нужно соблюдать: ограниченное время работы, резко уменьшившееся количество посадочных мест. В рестораны люди приходят обычно к восьми - девяти часам вечера, но работать можно только до 22.00, соответственно, никто уже не идет. Столовые работают днем, у них более комфортные условия, и, возможно, там поток посетителей даже увеличился, - говорит ресторатор.



Меры безопасности, по мнению Дениса Гармаева, слишком строгие. В этом с ним солидарны директоры баров и клубов, они искренне недоумевают, почему заведениям разрешено работать только до 22.00. «После 10 вечера вирус себя ведет более агрессивно?» - задаются они вопросом.



- Я не вижу смысла ограничивать по времени, если соблюдаются меры безопасности, - заявляет ресторатор.



Денис Гармаев говорит, что все его сотрудники - при работе, рабочие места он сохранил, но сейчас общепит работает только для того, чтобы выжить, о прибыли речи нет.



- Цель одна - сохранить коллектив и бизнес. Вернуться к тому уровню оборота, который был раньше, вряд ли удастся. Люди стали экономить, выросла безработица. Сейчас тратятся на повседневные нужды, народу не до веселья, - заключает наш собеседник.



Надежда на авось



Несмотря на ограничения и запрет на проведение массовых мероприятий, некоторые заведения все же идут на нарушения. Так, в Улан-Удэ банкеты проводили ресторан «Генацвале», кафе «Очаг», «Грильяж» организовывали вечеринки. Подобные торжества проводились и в районах республики: в Северобайкальске, Бабушкине, в селе Телемба. Один из последних случаев – сетевая вечеринка в ресторане «Баран на корове», где собралось около 100 человек. Все гости заведения были без масок, не соблюдали социальную дистанцию. Только беззаботно пели и танцевали. Однако час расплаты настал быстро - Роспотребнадзор уже возбудил административное дело (по ч. 2 ст. 6.3, предусматривающей ответственность за нарушение требований санитарного законодательства при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих).



- Должна быть коллективная ответственность у заведений. Одни выполняют требования, другие нет, а последствия в итоге отражаются на всех, - говорит заместитель министра промышленности и торговли Алексей Оловянников.



Он соглашается с тем, что отрасль находится в очень тяжелом положении – не только из-за ограничений, но и из-за опасения людей заразиться коронавирусом в общественных местах.



- Многие отказались от походов в кафе на обед, перестали отмечать праздники. Это не могло не сказаться на прибыли. Оборот общественного питания за январь-сентябрь составил 7,3 млрд рублей, что составляет 86,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если брать по месяцам, небольшой рост был в январе-марте, в апреле началось падение. За первое полугодие оборот составил 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, потом упал еще больше, в целом падение составило 23%, - рассказывает замминистра.



Помимо закрытия заведений общепита, снизилось и количество предприятий бытового обслуживания: если в январе их было 3 381, то в конце сентября стало 3 355. Оборот составил 4,5 млрд рублей, это 93,5% к соответствующему периоду прошлого года.



Замерли в ожидании



Не в лучшей ситуации находятся и турфирмы, руководители и менеджеры в один голос говорят, что продаж практически нет. В большинстве своем жители республики предпочитают сидеть дома. Туристов из-за границы тоже нет.



- Если летом еще были туры благодаря чартерам из Москвы, местным жителям, приезжающим на базы отдыха, то сейчас ситуация сложная. Въездного туризма нет ни из Китая, ни из Монголии, границы закрыты. Туристический рынок замер. Может быть, к Новому году люди активизируются, поедут отдыхать на Байкал, но пока все стоит, - рассказывает «Номер один» председатель правления Бурятского республиканского союза туриндустрии, директор турфирмы «Спутник-Бурятия» Андрей Измайлов.



В «Жассо-Тур» нам сообщили, что в республику приезжают немногочисленные туристы, купившие путевки еще летом. Некоторые клиенты интересуются новогодними турами, но бронировать не спешат.



Менеджер компании «Сибирь-Тур» Дарима Кретова говорит, что осенние месяцы – традиционно «мертвый сезон» для туристического рынка, но нынешняя осень особенно печальна.



- Для туризма на Байкале осень – «мертвый сезон», в это время обычно берут путевки за границу - в Таиланд, Турцию, еще куда-то, и этим живет туризм. В этом году в связи с общей закрытостью границ практически нет выездного туризма, - отмечает сотрудница турагентства. У нас есть трудности, связанные с тем, что людям нужно менять билеты, авиакомпании перенесли полеты, но сделать выбор нужно сейчас, в ноябре, и воспользоваться полетом до мая. Мы очень надеемся на новые чартеры TUI в феврале, готовим под них программу.



Поблажек не будет



Председатель Бурятского регионального отделения «Опоры России» Владимир Манжуев отмечает, есть отрасли, которые и вовсе не открылись до сих пор, это парки и аттракционы.



- У нас есть обращение предпринимателей, они надеялись открыться в апреле, но теперь до весны уже точно не откроются. Эти бизнесмены просят о мерах поддержки. Идут совещания при главе, рассматриваются вопросы о выделении субсидий предприятиям, которые не открылись вообще, - замечает Владимир Манжуев.



Недавно о печальной ситуации в индустрии развлечений в Улан-Удэ одному из федеральных порталов рассказал генеральный директор группы компаний «Невидалия» Олег Гомбожапов. По его словам, «Невидалия» получила помощь от государства, сохранила штат и все это время платила сотрудникам зарплаты. Но сейчас деньги закончились, а возможности их заработать нет. Аттракционы и парки развлечений в Бурятии закрыли еще в марте, и до сих пор они на замке.



- Была федеральная помощь за апрель-май в размере федерального МРОТ. Потом оформлен кредит на возобновление деятельности, так называемая господдержка в 2%. Мы все эти деньги получили, и они уже закончились, но так и не возобновили деятельность. Средства ушли на заработную плату, люди же должны что-то получать, пока мы закрыты. Вопрос: что нам делать с этими кредитами и вообще с людьми, - говорит предприниматель.



По словам Владимира Манжуева, федеральные меры поддержки многим позволили продержаться на плаву летом.



- Если сейчас снова все закроют из-за второй волны, малых и средних предприятий в итоге останется совсем мало, они просто не переживут второго закрытия. Что касается мер поддержки, ничего существенного не ожидается. Действует мораторий на проверки, на 2021 год он, наверное, будет продлен. Но выделять деньги и давать отсрочку по налогам никто не будет, хотя многие уже не в состоянии их платить, - описывает ситуацию наш собеседник.



Грустные итоги по налоговым сборам с субъектов малого и среднего бизнеса подвел бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев.



- Согласно реестру малого и среднего предпринимательства, у нас практически на тысячу человек снизилось количество работников по среднесписочной численности. За три квартала 2020 года по сборам ЕНВД падение составило 27%, в деньгах это 108 млн рублей, по УСНО падение за три квартала составило 23 млн рублей, по патентной системе собрано 11 млн рублей, по единому сельхозналогу за три квартала 2019 года собирали 20 млн налогов, в 2020 году - только 15 млн. И процесс только начался, - перечисляет невеселые цифры бизнес-омбудсмен.



Что мы имеем в сухом остатке? Федеральная господдержка, кредитные и налоговые каникулы, выплаты сотрудникам закончились. Новые финансовые меры поддержки власти вводить не торопятся. И для представителей бизнеса, кого так и не открыли, как и для тех, кого вот-вот снова закроют, остается единственный выход – банкротство.



Лариса Ситник, «Номер один».