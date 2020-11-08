Проблемы дистанционки

Терпеть или адаптироваться?
Каждую семью, в которой растут дети-школьники, коснулись проблемы, связанные с дистанционным обучением. Первая волна непонимания и ярого недовольства происходящим схлынула, многие начали привыкать к новому формату учебы, но проблемы психологического плана остались. Некоторые из них уже не стоят так остро, как в начале дистанционки, тем не менее есть проблемы, что вышли на первый план именно сейчас, и они требуют к себе серьезного отношения. О том, чем опасна вторая волна, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.
Выжидательная позиция
- Игорь Валерьевич, расскажите, с какими психологическими проблемами сталкиваются дети и родители, оказавшись снова на дистанционке?
- Если сравнивать с весной, когда все образовательные организации в первый раз ушли на дистанционный формат работы, то тогда было тяжело и непривычно как детям, так учителям и родителям. Все только и ждали, когда этот дискаунт закончится. Казалось, он наконец закончился, но и тут же снова начался. Надо полагать, что и продлится гораздо дольше, чем мы предполагали в марте-апреле.
С какими проблемами мы сейчас сталкиваемся в сфере образования в связи с дистанционным обучением? Тот первый накал страстей, который был весной, та волна непонимания всего происходящего и негодования к сегодняшнему дню уже схлынули. Потихоньку-потихоньку дистанционный формат обучения выходит на рабочий уровень. Нельзя сказать, что все этим довольны, но есть по крайней мере понимание, что это необходимость и с этим сейчас следует примириться и работать.
Я не буду останавливаться на тех достаточно очевидных проблемах дистанционного обучения, которые у всех на виду. Это недостаточное материально-техническое оснащение, очень много проблем у семей, где несколько детей и на всех не хватает техники. Не у всех детей есть доступ к компьютерам и Интернету. До сих пор сохраняются методические проблемы в плане преподавания отдельных дисциплин, например, таких как физкультура или труды.
Это то, с чем мы столкнулись еще весной. Сюда же стоит отнести высокую загруженность и учеников, и педагогов, и родителей, поскольку дистанционное образование требует, как оказалось, очень много времени. Часы, которые ребенок раньше проводил в школе, в живом общении с друзьями, пролетали очень быстро, но когда он оказался дома один на один с компьютером, то лишился поддержки класса. Теперь у него нет возможности ни спросить у одноклассников, ни оглянуться, ни подсмотреть, и это достаточно сложно для него.
Нужно сказать, что определенная адаптация к этим новым образовательным условиям происходит. У участников образовательного процесса можно выделить два типа отношений к дистанционному обучению и текущей ситуации в целом. Первый тип – это достаточно реалистичное отношение, когда дистанционное образование воспринимается как неизбежность, к которой следует приспособиться и адаптироваться. При таком восприятии адаптация происходит гораздо более успешно.
Другая установка заключается (и у многих сохраняется) в том, что дистанционное образование – это временное явление, которое следует перетерпеть. Эта установка негативно сказывается на обучении. Почему? Поскольку мы воспринимаем происходящее как временное явление, естественно, что у нас к нему складывается негативное отношение, это то, что можно переждать, то есть не прилагать усилия для того, чтобы адаптироваться.
Человек занимает выжидательную позицию, в результате чего учебная деятельность начинает страдать. По сути, ребенок не учится полноценно, а пережидает, когда все это закончится и начнется учеба. Но суть в том, что учеба-то уже идет сейчас. Естественно, что из-за этой выжидательной установки возникают очень большие трудности в адаптации к дистанционному обучению.
На мой взгляд, эта установка является основополагающей, поскольку имеется не только у учеников, но также у педагогов и родителей. Эта установка очень мешает процессу обучения. Конечно же, более продуктивной является установка на то, что дистанционка – это неизбежные реалии сегодняшнего дня, и к этим условиям нужно адаптироваться, а не пережидать их.
Пришла усталость и депрессии
Когда весной мы с вами затрагивали тему дистанционного обучения, то останавливались на проблеме конфликтов учителей и родителей. Сейчас, исходя из своей практики, я могу сказать, что фаза острых конфликтов прошла. Сегодня уже нет того возмущения и негодования родителей и учителей в связи с трудностями обучения. Нет взаимных обвинений, родители и учителя определенным образом адаптировались, между ними наблюдается взаимопонимание в том, что всем сейчас трудно.
- Какие проблемы вышли сегодня на первый план?
- Если весной самая острая проблема касалась конфликтных отношений, то сейчас я бы назвал наиболее острой проблему, связанную с дистанционным обучением, некую истощенность участников образовательного процесса. Пришла усталость, и мы наблюдаем достаточно много депрессивных и апатичных состояний, как у учеников, так у педагогов и родителей.
Нужно сказать, что усталость и апатичность достаточно закономерны. После бурной фазы, связанной с конфликтами и высокой неопределенностью, всегда наступает упадок сил.
Что касается детей, то на передний план выходит дефицит общения со сверстниками. Он вносит существенный вклад в общее состояние ребенка. Те проблемы в семьях, связанные с организацией обучения (то есть когда, где, на чем заниматься, как для этого выделить время, организовать и дисциплинировать), сейчас уже отошли на второй план. Нельзя сказать, что они разрешены и все стали дисциплинированными и организованными, нет, эти проблемы потеряли свою остроту. Большинство сумели организовать обучение на дому, и это стало чем-то более привычным, нежели было полгода назад.
- Проблемы взаимоотношений родителей и детей так же остро стоят?
- Весной было очень много обращений, связанных с конфликтами в детско-родительских отношениях. Именно тогда они обострились. Сейчас их уже не так много, конфликты каким-то образом разрешились. Родители и дети, я предполагаю, научились больше времени проводить вместе и сейчас больше обращаются в связи с депрессивными состояниями.
Общение как жизненная необходимость
- Если у ребенка наблюдаются признаки депрессивного состояния, обязательно ли вести его к психологу?
- Необходимо понимать, что эти депрессивные состояния весьма и весьма опасны. Если сравнивать конфликтные и депрессивные состояния, то конфликты достаточно понятны, видны, они снаружи. Депрессивные состояния не так видны, и в этом заключается их опасность. Казалось бы, снижение настроения в текущей ситуации закономерно, но в этой закономерности и кроется самая большая угроза.
Нужно знать, что депрессивные состояния требуют внимания. Когда они длительны, когда фон настроения снижен и сохраняется более чем две недели, нельзя оставаться безучастным и считать, что это само пройдет. Дескать, изменятся условия и выровняется настроение. Проблема в том, что карантин и дистанционка рано или поздно закончатся, а депрессивное состояние может продолжиться и после снятия ограничений, если вовремя не обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Текущая ситуация создает все условия для развития хронических депрессивных состояний, потому что сейчас очень много ограничений и переживаний, круг контактов оказался суженым.
- Можно ли предотвратить депрессивные состояния у детей?
- Для предотвращения таких состояний очень важна и полезна многообразная интересная деятельность, а с этим как раз проблема. Психологическая активность сейчас снижена ввиду ограничений, и в этом самая большая опасность. Нет условий, препятствующих развитию депрессивных состояний.
В таких условиях большую роль начинает играть характер межличностных отношений внутри семьи, ее психологический климат. Теплые, доверительные, эмоциональные отношения между членами семьи являются очень большим ресурсом для преодоления текущей ситуации, для адаптации к ней. Если у родителей есть возможность выехать с семьей на природу, разнообразить досуг, тем лучше.
- Дети сейчас ограничены в общении, но многие родители сдерживают их в этом еще больше, ругая за долгое зависание в телефоне. Почему для подростков так важно общение?
- Для детей подросткового возраста, начиная с 11 лет, критическое значение имеет общение со сверстниками. Сейчас, когда они оказались ограниченными в непосредственных контактах, эта потребность становится все более и более выраженной. Нужно понимать, что подросткам просто необходимо общаться друг с другом. Пускай посредством Интернета, телефона, но эти коммуникации необходимы для психологического развития подростка.
Бывает, родители ругают ребенка за то, что он весь день проводит за компьютером. Дескать, ладно бы по учебе, так по вечерам еще сидит и переписывается с друзьями. Родители якобы для сохранения здоровья ребенка запрещают ему пользоваться компьютером не для учебы. Этот отказ, недоступность общения со сверстниками, по сути, являются депривационными условиями для подростка, и они искажают процесс его психологического развития.
- Чем эти запреты могут обернуться для ребенка в будущем?
- Чем угодно. Именно в ходе общения со сверстниками происходит эмоциональное и социальное созревание подростка. Общение для подростка – это жизненная необходимость.
- Еще один вопрос. Что вы порекомендуете родителям для того, чтобы ребенок меньше уставал на дистанционке?
- Это вопрос об организации дня ребенка, правильности его планирования. Соблюдение режима дня, предполагающего не переутомление, а смену деятельности, может помочь ребенку избежать усталости.
Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».
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