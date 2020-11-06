В Улан-Удэ появилась первая заправка для электромобилей

Зарядка будет для всех абсолютно бесплатна





В столице Бурятии зарегистрировано более 100 электромобилей. Первая станция зарядки для таких авто появилась возле одного из торговых центров. Как сообщили в компании «Титан», зарядка будет для всех абсолютно бесплатна.

- Уже протестировала станцию, у меня там тренировка неподалеку проходит. Пока тренируешься, машина заряжается, - поделилась своим опытом улан-удэнка Елена.По словам обладательницы «Ниссан Лиф», он является самым популярным в городе из электромобилей, полной зарядки автомобиля хватает на день в зимних условиях.- С печкой - 60 километров, без печки - 80-95, зависит от манеры езды. За 1,5 года батарея просела на 5-7 километров примерно, - говорит Елена.Напомним, еще весной зарядную станцию для электромобилей обещали открыть энергетики. После голосования выбрали площадку у ФСК. В итоге ее открытие перенесли на 2021 год.Кроме растущих цен на бензин, стимулом купить электромобиль для жителей Бурятии стала отмена транспортного налога для такого экологичного транспорта. Если в начале года в Улан-Удэ было 70 электромобилей, то к ноябрю количество увеличилось до 111.Отметим, в таком автомобиле установлена литий-ионная батарея емкостью 24 кВт/час, на практике новая батарея берет из сети при полном разряде 22 кВт. Однако батарея далеко не вечна и со временем теряет свою емкость.В 2019 году в продажу поступило второе поколение электромобилей с батареями емкостью 60 кВт, то есть можно будет проехать 400 километров на одном заряде.Фото: компания «Титан»