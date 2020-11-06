В Улан-Удэ 7 ноября сохранится штормовая погода

Сильный ветер, на дорогах гололедица, снежные накаты, заносы



В Улан-Удэ, по данным синоптиков, ночью 7 ноября сохранится штормовая погода, местами снег, северо-западный ветер до 15-21 метров в секунду, сообщили в администрации столицы Бурятии.



На дорогах гололедица, снежные накаты, заносы. В связи с этим всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, предписано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения: инструктажи дежурных и диспетчерских служб; проверить готовность техники и личного состава для работы в неблагоприятных условиях; обеспечить оперативное реагирование сил и средств, участвующих в ликвидации аварий на сетях тепло – электро – и водоснабжения.



Как сообщает Главное управление МЧС по Бурятии, по республике ночью местами также ожидаются снег, метель, заносы, гололедица, накаты. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 16-21 метров в секунду. Температура местами опустится до 16-21 градусов мороза.



Фото: 03.mchs.gov.ru

