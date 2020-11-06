06.11.2020
В Улан-Удэ 7 ноября сохранится штормовая погода

В Улан-Удэ 7 ноября сохранится штормовая погода

Сильный ветер, на дорогах гололедица, снежные накаты, заносы

В Улан-Удэ, по данным синоптиков,  ночью 7 ноября сохранится штормовая погода, местами снег, северо-западный ветер до 15-21 метров в секунду, сообщили в администрации столицы Бурятии.

На дорогах гололедица, снежные накаты, заносы. В связи с этим  всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, предписано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения: инструктажи дежурных и диспетчерских служб;  проверить готовность техники и личного состава для работы в неблагоприятных условиях;  обеспечить оперативное реагирование сил и средств, участвующих в ликвидации аварий на сетях тепло – электро – и водоснабжения.

Как сообщает Главное управление МЧС по Бурятии, по республике ночью местами также ожидаются снег, метель, заносы, гололедица, накаты. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 16-21 метров в секунду. Температура местами опустится до 16-21 градусов мороза.

Фото: 03.mchs.gov.ru
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