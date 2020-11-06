В Бурятии бывший военный отсудил жилье у Минобороны

Его хотели вычеркнуть из очереди, но суд решил по-другому



Когда герой этой истории служил Отечеству в рядах вооруженных сил, эти самые силы обеспечили его служебной квартирой. Время шло, генералы менялись, а в собственность квартиру мужчина так и не получил.



Спустя 18 лет после начала службы, летом 2014 года, его увольняют из армии «в связи с организационно-штатными мероприятиями». Отдав служению Отечеству немалую часть своей жизни, уже бывший военный решил получить что-то взамен, и написал заявление «о признании нуждающимся в постановке на учет для обеспечения постоянным жилым помещением с составом семьи 1 человек».



Военное ведомство, отвечающее за обеспечение жильем (ФГКУ «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны РФ), не оценив попытку героя этой истории, отказало в постановке на учет. Посчитав отказ незаконным, военный решил обратиться в суд.



Ответчик в суде заявил, что «отказ в постановке истца на учет в качестве нуждающегося вызван тем, что, что на момент обращения истец утратил статус военнослужащего и подлежит обеспечению жильем через органы местного самоуправления в общем порядке».



То есть: снял погоны, значит и рассчитывать не на что. Однако Октябрьский районный суд решил по-другому:



«Обязать «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации включить Т. А. в единый реестр военнослужащих на получение жилого помещения путем жилищной субсидии».



Военная структура с этим решением не согласилась и отправилась обжаловать его в Верховный суд. Но вышестоящая инстанция не нашла причин менять решение Октябрьского суда.



Фото: «Номер один»

