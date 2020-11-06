РЖД расширяет льготы в концепции своей жилищной политики

Для некоторых категорий железнодорожников может быть обнулена ставка ипотечного субсидируемого кредита



Более 2 тысяч железнодорожников Иркутской области и Бурятии смогли улучшить свои жилищные условия благодаря корпоративной поддержке с момента реализации концепции жилищной политики в ОАО «РЖД» в 2005 году, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги. С 1 сентября нынешнего года вступили в силу новые изменения в концепции, которые подразумевают дополнительные льготы для участников программы.



В новой редакции сохранены все действующие меры поддержки: субсидирование части процентов по ипотечному кредиту, единовременные выплаты при рождении ребёнка и предоставление отдельным категориям работников безвозмездной субсидии. Изменения касаются срока проживания в жилом фонде компании (ЖФК) - теперь корпоративная поддержка при приобретении жилья» может быть предоставлена по истечении девятилетнего срока проживания (ранее 10 лет).



Новая концепция также утверждает использование единых норм при расчете площади предоставляемого из ЖФК жилья: одинокому работнику или семье из двух человек положено жилье общей площадью 42 квадратных метра, трем членам семьи – 54 «квадрата», семье из четырех и более человек – 72 квадратных метра.



Также в новой концепции закреплено положение, согласно которому ОАО «РЖД» может возмещать своему работнику, проживающему в жилом помещении ЖФК, до 50% расходов на оплату коммунальных услуг.



Еще одним новшеством стало появление дополнительной льготы для железнодорожников, чей общий трудовой стаж в отрасли превышает 35 лет. Для них процентная ставка, подлежащая к выплате при заключении ипотечного субсидируемого кредита, может быть снижена до 0% на период работы их в компании. При этом в общий стаж входит работа в ОАО «РЖД» и тех организациях железнодорожного транспорта, в отношении которых действует отраслевое соглашение.



Отметим, что в мае текущего года стартовала программа «Корпоративный клиент ОАО «РЖД». Она направлена на поддержку тех железнодорожников, которые планируют покупать жилье, но не имеют права на получение ипотечной субсидии. По этой программе банк предлагает железнодорожникам специальные ставки по ипотеке, а застройщики и агенты недвижимости – скидки. Это позволяет сэкономить средства при покупке жилья, как на первичном, так и на вторичном рынке.



Фото: old-visual.rzd.ru

