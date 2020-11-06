В Бурятии откроют еще четыре лаборатории для исследований на COVID-19

Они появятся в БСМП, ДРКБ и в двух северных районах республики



Из федерального бюджета Бурятии выделено 5 миллионов рублей на расширение ресурсов для проведения лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Минздрав республики направил эти средства на организацию дополнительной клинико-диагностической лаборатории на базе Больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Лаборатория БСМП уже имеет все необходимые разрешения, и может проводить исследования микроорганизмов - возбудителей инфекционных заболеваний третьей и четвертой групп патогенности. На ее базе будет осуществляться ПЦР-диагностика новой коронавирусной инфекции. Персонал обучается. Лаборатория сейчас дооснащается необходимым оборудованием», - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Также министр добавила, что продолжаются работы по организации лабораторий для ПЦР-исследований в стационаре Детской республиканской клинической больницы и в двух северных районах республики. Они начнут работу в декабре этого года.



Сегодня в лабораториях пяти государственных медицинских организаций, республиканского Центра гигиены и эпидемиологии, а также одной частной медицинской клиники за сутки проведено исследований от 5306 человек. За весь период пандемии обследовано 508 992 человека.



Фото: egov-buryatia.ru



