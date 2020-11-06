В Бурятии задержан забайкалец, убивший земляка в северной тайге

Преступление было совершено более года назад, но следствие велось кропотливо





В Бурятии задержан житель Забайкальского края, обвиняемый в убийстве своего земляка, совершенном год назад на территории Муйского района, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



В итоге кропотливой работы следователей и сотрудников уголовного розыска республиканского МВД задержан 54-летний ранее судимый за совершение тяжких имущественных преступлений житель Читы. На основании собранных доказательств ему предъявлено обвинение, он взят под стражу.



По данным следствия, 2 августа 2019 года, находясь в лесном массиве в местности «Муякан» Муйского района Бурятии, из-за разногласий в трудовой деятельности и личной неприязни к напарнику обвиняемый решил расправиться с ним. Забайкалец достал находившийся при нем пистолет и произвел выстрел в голову потерпевшему. Мужчина скончался на месте происшествия.



Злоумышленник совместно со своим товарищем закопали тело земляка. После этого похитили личные вещи и автомобиль потерпевшего, который продали в Забайкальском крае.



В настоящее время по уголовному делу отделом по расследованию особо важных дел следственного управления проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия.



Фото: «Номер один»

