У-УАЗ поставил в Казахстан первую партию вертолетокомплектов

Сборка вертолетов Ми-8АМТ будет выполняться на авиаремонтном заводе № 405 в городе Алматы
Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (Ростех) поставил в Казахстан два вертолетокомплекта Ми-8АМТ для последующей сборки в соседней стране, сообщили в пресс-службе У-УАЗ.
Поставка осуществлена в рамках трехстороннего соглашения между АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «Авиаремонтный завод № 405» и холдинга «Вертолеты России» на организацию крупно-узловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171Е. Договором, заключенным в 2019 году, предусмотрена поставка 17 вертолетокомплектов в течение 2020-2022 годов.
Основными заказчиками вертолетов Ми-8АМТ в Казахстане выступают Национальная гвардия МВД и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Первая партия вертолетокомплектов пойдет на сборку Ми-8АМТ для нужд МЧС Казахстана.
«Уверен, что успешная реализация проекта по крупно-узловой сборке вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 в Казахстане станет существенным заделом в развитии вертолетостроения страны и позволит местным предприятиям повысить свой научно-технический потенциал», – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых.
Сборка и адаптация вертолетов под требования заказчика будет выполняться на авиаремонтном заводе № 405 в городе Алматы, который имеет наибольшие компетенции в вопросах ремонта и сопровождения жизненного цикла вертолетов этого типа в Центрально-Азиатском регионе. Завод сертифицирован казахстанскими и международными органами для ремонта, модернизации и технического обслуживания вертолетов Ми-8/17/171.
Собранные вертолеты будут предназначены для перевозки пассажиров и грузов, аварийно-спасательных работ, охраны лесов, пожаротушения, оказания услуг санитарной авиации, выполнения правоохранительных задач.
Использование опыта и разветвленной сервисной сети авиаремонтного завода №405 позволит обеспечить интегрированную сервисную поддержку заказчиков в местах дислокации.
Казахстан – давний партнер холдинга «Вертолеты России», в стране эксплуатируются несколько десятков вертолетов типа Ми-8АМТ/Ми-171. Республика стала первым зарубежным эксплуатантом новейшего вертолета Ми-171А2, который выпускается в Улан-Удэ.
Фото: rostec.ru
Поставка осуществлена в рамках трехстороннего соглашения между АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «Авиаремонтный завод № 405» и холдинга «Вертолеты России» на организацию крупно-узловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171Е. Договором, заключенным в 2019 году, предусмотрена поставка 17 вертолетокомплектов в течение 2020-2022 годов.
Основными заказчиками вертолетов Ми-8АМТ в Казахстане выступают Национальная гвардия МВД и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Первая партия вертолетокомплектов пойдет на сборку Ми-8АМТ для нужд МЧС Казахстана.
«Уверен, что успешная реализация проекта по крупно-узловой сборке вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 в Казахстане станет существенным заделом в развитии вертолетостроения страны и позволит местным предприятиям повысить свой научно-технический потенциал», – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых.
Сборка и адаптация вертолетов под требования заказчика будет выполняться на авиаремонтном заводе № 405 в городе Алматы, который имеет наибольшие компетенции в вопросах ремонта и сопровождения жизненного цикла вертолетов этого типа в Центрально-Азиатском регионе. Завод сертифицирован казахстанскими и международными органами для ремонта, модернизации и технического обслуживания вертолетов Ми-8/17/171.
Собранные вертолеты будут предназначены для перевозки пассажиров и грузов, аварийно-спасательных работ, охраны лесов, пожаротушения, оказания услуг санитарной авиации, выполнения правоохранительных задач.
Использование опыта и разветвленной сервисной сети авиаремонтного завода №405 позволит обеспечить интегрированную сервисную поддержку заказчиков в местах дислокации.
Казахстан – давний партнер холдинга «Вертолеты России», в стране эксплуатируются несколько десятков вертолетов типа Ми-8АМТ/Ми-171. Республика стала первым зарубежным эксплуатантом новейшего вертолета Ми-171А2, который выпускается в Улан-Удэ.
Фото: rostec.ru
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