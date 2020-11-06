У-УАЗ поставил в Казахстан первую партию вертолетокомплектов

Сборка вертолетов Ми-8АМТ будет выполняться на авиаремонтном заводе № 405 в городе Алматы





Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (Ростех) поставил в Казахстан два вертолетокомплекта Ми-8АМТ для последующей сборки в соседней стране, сообщили в пресс-службе У-УАЗ.



Поставка осуществлена в рамках трехстороннего соглашения между АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «Авиаремонтный завод № 405» и холдинга «Вертолеты России» на организацию крупно-узловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171Е. Договором, заключенным в 2019 году, предусмотрена поставка 17 вертолетокомплектов в течение 2020-2022 годов.



Основными заказчиками вертолетов Ми-8АМТ в Казахстане выступают Национальная гвардия МВД и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Первая партия вертолетокомплектов пойдет на сборку Ми-8АМТ для нужд МЧС Казахстана.



«Уверен, что успешная реализация проекта по крупно-узловой сборке вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 в Казахстане станет существенным заделом в развитии вертолетостроения страны и позволит местным предприятиям повысить свой научно-технический потенциал», – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых.



Сборка и адаптация вертолетов под требования заказчика будет выполняться на авиаремонтном заводе № 405 в городе Алматы, который имеет наибольшие компетенции в вопросах ремонта и сопровождения жизненного цикла вертолетов этого типа в Центрально-Азиатском регионе. Завод сертифицирован казахстанскими и международными органами для ремонта, модернизации и технического обслуживания вертолетов Ми-8/17/171.



Собранные вертолеты будут предназначены для перевозки пассажиров и грузов, аварийно-спасательных работ, охраны лесов, пожаротушения, оказания услуг санитарной авиации, выполнения правоохранительных задач.



Использование опыта и разветвленной сервисной сети авиаремонтного завода №405 позволит обеспечить интегрированную сервисную поддержку заказчиков в местах дислокации.



Казахстан – давний партнер холдинга «Вертолеты России», в стране эксплуатируются несколько десятков вертолетов типа Ми-8АМТ/Ми-171. Республика стала первым зарубежным эксплуатантом новейшего вертолета Ми-171А2, который выпускается в Улан-Удэ.



Фото: rostec.ru



