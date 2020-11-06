Замминистра экономики Бурятии назначен Виктор Винокурцев

В минэкономике он работает восемь лет, дойдя до должности начальника отдела прогнозирования и планирования налоговых доходов



Глава Бурятии Алексей Цыденов назначил на должность заместителя министра экономики – председателя Комитета по управлению доходами Винокурцева Виктора Михайловича, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Винокурцев Виктор Михайлович родился 21 сентября 1983 года в селе Заиграево Заиграевского района Бурятской АССР.



В 2002 году окончил с отличием Бурятский колледж статистики, экономики и информационных технологий по специальности «Менеджмент». В 2009 году – с отличием Сибирскую академию права, экономики и управления г. Иркутск по специальности «Финансы и кредит».



С 2002 года принят на должность техника-оператора ЭВМ в ГУ «Центр госсанэпиднадзора в Заиграевском районе».



С 2004 работал специалистом первой категории, ведущим специалистом, главным специалистом бюджетного отдела финансового управления администрации Заиграевского района.



В 2012 году принят на должность консультанта отдела прогнозирования и планирования налоговых доходов Министерства экономики Бурятии.



В 2013 году назначен на должность заместителя председателя – начальника отдела прогнозирования и планирования налоговых доходов Министерства экономики Бурятии.







Фото: egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов назначил на должность заместителя министра экономики – председателя Комитета по управлению доходами Винокурцева Виктора Михайловича, сообщили в пресс-службе правительства республики.Винокурцев Виктор Михайлович родился 21 сентября 1983 года в селе Заиграево Заиграевского района Бурятской АССР.В 2002 году окончил с отличием Бурятский колледж статистики, экономики и информационных технологий по специальности «Менеджмент». В 2009 году – с отличием Сибирскую академию права, экономики и управления г. Иркутск по специальности «Финансы и кредит».С 2002 года принят на должность техника-оператора ЭВМ в ГУ «Центр госсанэпиднадзора в Заиграевском районе».С 2004 работал специалистом первой категории, ведущим специалистом, главным специалистом бюджетного отдела финансового управления администрации Заиграевского района.В 2012 году принят на должность консультанта отдела прогнозирования и планирования налоговых доходов Министерства экономики Бурятии.В 2013 году назначен на должность заместителя председателя – начальника отдела прогнозирования и планирования налоговых доходов Министерства экономики Бурятии. Как сообщал «Номер один» , прежний заместитель министра экономики Бурятии, председатель Комитета по управлению доходами Владимир Смолин ушел с поста с 25 сентября по собственному желанию. Постановление правительства республики об этом именно с такой формулировкой подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.Фото: egov-buryatia.ru