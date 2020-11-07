В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 превысило 13 000

В республике прирост количества выявленных заболевших COVID-19 за неделю составил 15%



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 13 206. Это на 231 случай больше, чем было в пятницу, 62% (8238) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. За минувшие сутки умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией восемь человек (231 человек с начала пандемии), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 231 новых случаев коронавируса: 165 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 5520 человек.



В стационарах республики получают лечение 2259 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 33), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1682. В отделениях реанимации находится 113 пациент (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ - 61 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ - 36.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2627 коек, занято – 2259, свободно - 368 коек. Занятость коечного фонда составляет 85,9%.



Амбулаторное лечение проходят 2110 пациентов с COVID-19, наблюдается 11565 человек.



В обсерваторе находится 16 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 5464 человек, с нарастающим итогом – от 514 456 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии по итогам недели с 30 октября по 5 ноября прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 15%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).



По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия и Забайкалье занимают второе место среди регионов ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии уменьшился: по данным на 30 октября прирост выявленных случаев коронавируса составлял 16%.



Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Еврейской автономной области и Амурской области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 17%. Наименьший прирост зафиксирован на Чукотке - 6%.



По данным ИЦК, на сегодняшний день в России насчитывается 1 712 858 случаев заболевания COVID-19. Это четвертое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на третьем месте Бразилия, на втором - Индия. Первое место по заболеваемости занимает США –9 576 594 человека.



Фото: pixabay.com

