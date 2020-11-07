В Бурятии пациентам с тяжелой формой COVID-19 нужна донорская плазма

В республике состояние 113 пациентов с коронавирусной инфекцией оценивается как тяжелое



Медицинские организации Бурятии обращаются к жителям республики, переболевшим новой коронавирусной инфекцией, с просьбой стать донорами плазмы для лечения новых пациентов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Технология использования патоген-редуцированной плазмы от доноров, перенесших COVID-19, разработана на базе Бурятской республиканской станции переливания крови. Сегодня станция обеспечивает ковидные стационары донорской плазмой. Всего донацию прошел 71 донор, их плазма передана в медучреждения.



«Выработка антител - это естественный механизм защиты от инфекций, так называемого гуморального иммунитета. В плазме выздоровевших после коронавирусной инфекции сохраняются антитела IgG к вирусу. Для пациентов со средне-тяжелой и тяжелой формами донорская плазма является источником антител, пока организм не выработал свои. Это особенно важно, когда ресурсы у больного истощены. Это оказывает лечебный эффект наряду с проводимой терапией. При введении донорских антител больной получает так называемую пассивную иммунизацию», - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог ковидного госпиталя Михаил Итыгилов.



Если вы переболели коронавирусной инфекцией и согласны на донорство, позвоните по телефону: 8(3012) 43-72-34 на Бурятскую республиканскую станцию переливания крови. Специалисты расскажут об условиях сдачи крови для плазмы и назначат время приема.



Сегодня в республике состояние 113 пациентов с коронавирусной инфекцией оценивается как тяжелое. Они получают лечение в ковидных госпиталях Улан-Удэ в палатах реанимации и интенсивной терапии.



Фото: egov-buryatia.ru

