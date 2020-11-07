В Улан-Удэ всех желающих обучат основам предпринимательства

Каждый сможет за пять дней получить основную базу знаний - от поиска бизнес-идеи до ее реализации











«Стартап-акселератор» - это мощный интенсив для старта и развития бизнеса. Любой желающий создать собственное дело сможет за пять дней получить основную базу знаний - от поиска бизнес-идеи до ее реализации.



К обучающей программе привлечены лучшие эксперты по маркетингу и успешные предприниматели России. Среди них:

Сергей Гераськов, эксперт по лидогенерации из мессенджеров, основатель платформы для разработки чат-ботов в WhatsApp Izzibot; Ольга Елина, эксперт и трекер ФРИИ, бизнес-консультант, предприниматель; Виктория Петрова, основатель ЛюдиPeople; Наталья Рябова, руководитель практики налогообложения физических лиц ФБК Legal; Ирина Самойлова, основатель и генеральный директор Агентства цифровых трансформаций «Carpe Diem management»; Олег Синюшкин, основатель и генеральный директор «Scorp Invest»; Дарья Шевцова, ведущий юрисконсульт ФБК Legal; Дмитрий Юрков, генеральный директор агентства Synergy Digital.



Эксперты помогут найти прибыльную нишу, сформировать маркетинговую стратегию, получить базовые знания и инструменты digital-маркетинга. Кроме того, участники курсов научатся бизнес-планированию, управлению проектами и продуктами, формированию эффективной команды профессионалов.



Трансляция обучающей программы будет проходить на цифровой платформе Synergy.Online. Записаться на бесплатные курсы можно по ссылке



Фото: egov-buryatia.ru



В Улан-Удэ с 9 по 13 ноября включительно пройдут бесплатные онлайн-курсы «Стартап-акселератор». Это базовый курс обучения основам предпринимательства в рамках бизнес акселератора PROБизнес. Организатором обучающих курсов является центр «Мой бизнес» Улан-Удэ, при поддержке регионального министерства промышленности и торговли и правительства Бурятии, сообщили в его пресс-службе.«Стартап-акселератор» - это мощный интенсив для старта и развития бизнеса. Любой желающий создать собственное дело сможет за пять дней получить основную базу знаний - от поиска бизнес-идеи до ее реализации.К обучающей программе привлечены лучшие эксперты по маркетингу и успешные предприниматели России. Среди них:Сергей Гераськов, эксперт по лидогенерации из мессенджеров, основатель платформы для разработки чат-ботов в WhatsApp Izzibot; Ольга Елина, эксперт и трекер ФРИИ, бизнес-консультант, предприниматель; Виктория Петрова, основатель ЛюдиPeople; Наталья Рябова, руководитель практики налогообложения физических лиц ФБК Legal; Ирина Самойлова, основатель и генеральный директор Агентства цифровых трансформаций «Carpe Diem management»; Олег Синюшкин, основатель и генеральный директор «Scorp Invest»; Дарья Шевцова, ведущий юрисконсульт ФБК Legal; Дмитрий Юрков, генеральный директор агентства Synergy Digital.Эксперты помогут найти прибыльную нишу, сформировать маркетинговую стратегию, получить базовые знания и инструменты digital-маркетинга. Кроме того, участники курсов научатся бизнес-планированию, управлению проектами и продуктами, формированию эффективной команды профессионалов.Трансляция обучающей программы будет проходить на цифровой платформе Synergy.Online. Записаться на бесплатные курсы можно по ссылке https://synergy.online/lp/ulanude/education/ Фото: egov-buryatia.ru