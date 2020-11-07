Всемирный день мужчин радует статистикой

Представителей «сильного пола» в России становится больше



Традиционно во всем мире в первую субботу ноября празднуется Всемирный день мужчин. В этом году отмечать его будут больше представителей сильного пола. Согласно прогнозам Росстата, в России ожидается прирост в 300 тысяч мужчин. Узнать точно, как растет численность мальчиков и мужчин, мы сможем по итогам Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года, сообщает ее медиаофис.



Новая дата во всемирном календаре праздников появилась не так давно: Всемирный день мужчин (Men's World Day) был учрежден 20 лет назад, в 2000 году. Что самое интересное, соавторами праздника стали Михаил Горбачев, бывший президент СССР, избранный теперь уже президентом праздника, а также магистрат Вены и руководство венского отделения ООН. Всемирный день мужчин отмечается в первую субботу ноября, то есть в нынешнем году он выпадает на седьмое число.



Сколько же мужчин в России будут отмечать этот праздник? По данным Росстата, на начало 2020 года население России составило 146,7 млн. человек, из них 68,1 млн. — мужчины и 78,6 млн. — женщины. К 2031 году, согласно высокому варианту прогноза, ожидается рост количества мужчин до 69,9 млн., что должно сдвинуть в положительную сторону соотношение полов. Если на начало 2020 года на 1000 мужчин приходилось 1154 женщины, то к 2031 году, согласно высокому варианту прогноза, разрыв может сократиться до 1125 женщин на 1000 мужчин. Это говорит о постепенном увеличении численности мужчин и продолжительности их жизни.



Ретроспективная выборка данных, исходящая из всеобщих переписей населения за более чем 120 лет, показывает ключевое влияние важных исторических событий на изменение численности мужчин.



Первая всеобщая перепись населения Российской империи прошла в 1897 году, численность мужчин тогда составила 62,5 млн. Следующая перепись была проведена в 1920 году, но она не признается специалистами всеобщей, так как проводилась без учета нескольких регионов, где на тот момент велись военные действия. В период существования СССР переписи населения наглядно демонстрируют влияние голода 30-х годов и Великой Отечественной войны на численность мужчин в РСФСР:



• первая Всесоюзная перепись населения 1926 года — 44 млн. мужчин;

• Всесоюзная перепись 1937 года — 49,8 млн. Ее итоги были засекречены руководством страны, указанная цифра — предварительный результат, опубликованный в конце ХХ века;

• Всесоюзная перепись 1939 года — 51,1 млн. мужчин;

• Всесоюзная перепись 1959 года — 52,2 млн.;

• Всесоюзная перепись 1970 года — 59,1 млн.;

• Всесоюзная перепись 1979 года — 63,2 млн.;

• Всесоюзная перепись 1989 года — 68,7 млн.



Переписи населения Российской Федерации показывают другой исторический срез — развал Советского Союза и отсоединение республик:



• Всероссийская перепись 2002 года — 67,6 млн. мужчин;

• Всероссийская перепись 2010 года — 66,1 млн.



Данные на начало 2020 года, указанные выше, демонстрируют положительную динамику изменения численности мужчин в России. А уже в 2021 году мы более точно узнаем, как изменилась численность мужчин в России, ведь тогда будут получены предварительные итоги новой Всероссийской переписи населения. Она уже стартовала в труднодоступных местах нашей страны, но основной, всероссийский этап пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.



Решение об учреждении Всемирного дня мужчин было принято единственным президентом СССР М.С. Горбачевым. Помимо стран бывшего Советского Союза, идею поддержала городская управа Вены и некоторые международные организации, в том числе и ООН. С 2000-го по 2006-й годы к этому дню было приурочено торжественное вручение «Всемирной мужской премии» представителям сильного пола, которые отличились на поприще бизнеса, политики, спорта или других областей деятельности. Она представляла собой выполненную из бронзы уменьшенную копию всемирно известной скульптуры Родена «Мыслитель». За время существования премии «Мыслитель» ее обладателями стали Пол Маккартни, Майкл Джексон, Лучано Паваротти, Ален Делон, Морган Фримен, Майкл Дуглас, Папа римский – Иоанн Павел II. Затем Всемирный день мужчин был упразднен, и вручение премии отменили. Но во многих странах праздник прижился, и его продолжают справлять до сих пор. У представителей сильного пола есть еще один праздник – Международный мужской день, который отмечается ежегодно 19 ноября в более чем 60 странах мира.



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