Кем угодно, только не дворником или чиновником

Россияне назвали профессии, которые не подходят их детям



Дворник, продавец и уборщик возглавляют рейтинг неприемлемых профессий для детей с точки зрения родителей, сообщает портал



«Вот будешь плохо учиться - станешь дворником», - эта фраза по-прежнему является главной карьерной «страшилкой» для детей. Следуя заветам предыдущих поколений, каждый десятый современный родитель не хочет, чтобы его ребенок подметал улицы. А 7% родителей считают неприемлемой для своего ребенка профессию продавца или кассира. Не хотят видеть своих детей в качестве уборщика 6% респондентов.



Еще 5% родителей против профессии полицейского для своего ребенка. По 4% ответивших ни за что не хотят, чтобы их дети стали грузчиками или водителями.



Против профессии чиновника высказались также 4%. Не желают своему ребенку профессионального пути в педагогике еще 4% опрошенных, в медицине - 3%. «Зарплата маленькая, а люди неблагодарные», - комментируют респонденты.



По 3% родителей назвали неприемлемыми должности военнослужащего и рабочего.



Профессии бухгалтера, артиста и любые позиции, название которых начинается со слова «менеджер», считают недопустимыми для своего ребенка по 2% респондентов. Еще 2% опрошенных запрещают детям становиться блогерами.



Среди других вариантов неугодных профессий респонденты называли журналистов, официантов, барменов, пожарных, космонавтов, охранников, сантехников, курьеров, парикмахеров, шахтеров, строителей, юристов.



Лишь 8% родителей утверждают, что не существует неприемлемых профессий и они готовы поддержать любой выбор ребенка.



Фото: «Номер один» Дворник, продавец и уборщик возглавляют рейтинг неприемлемых профессий для детей с точки зрения родителей, сообщает портал Superjob выяснявший, в каком профессиональном качестве родители не хотели бы видеть своих детей. В разряд неприемлемых родители зачисляли профессии непрестижные, опасные, малооплачиваемые и недостаточно уважаемые, а также порой просто называли свою профессию, потому что разочаровались в ней.«Вот будешь плохо учиться - станешь дворником», - эта фраза по-прежнему является главной карьерной «страшилкой» для детей. Следуя заветам предыдущих поколений, каждый десятый современный родитель не хочет, чтобы его ребенок подметал улицы. А 7% родителей считают неприемлемой для своего ребенка профессию продавца или кассира. Не хотят видеть своих детей в качестве уборщика 6% респондентов.Еще 5% родителей против профессии полицейского для своего ребенка. По 4% ответивших ни за что не хотят, чтобы их дети стали грузчиками или водителями.Против профессии чиновника высказались также 4%. Не желают своему ребенку профессионального пути в педагогике еще 4% опрошенных, в медицине - 3%. «Зарплата маленькая, а люди неблагодарные», - комментируют респонденты.По 3% родителей назвали неприемлемыми должности военнослужащего и рабочего.Профессии бухгалтера, артиста и любые позиции, название которых начинается со слова «менеджер», считают недопустимыми для своего ребенка по 2% респондентов. Еще 2% опрошенных запрещают детям становиться блогерами.Среди других вариантов неугодных профессий респонденты называли журналистов, официантов, барменов, пожарных, космонавтов, охранников, сантехников, курьеров, парикмахеров, шахтеров, строителей, юристов.Лишь 8% родителей утверждают, что не существует неприемлемых профессий и они готовы поддержать любой выбор ребенка.Фото: «Номер один»