В Улан-Удэ ремонтируют мемориальный комплекс в сквере им. Сенчихина

Сквер приводят в порядок в рамках проекта «Народный бюджет»

В сквере им. Сенчихина ремонтируют мемориальный комплекс. Один из первых советских скверов приводят в порядок в рамках проекта «Народный бюджет». За этот пункт проголосовало большинство жителей округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.В октябре здесь начались строительно-монтажные работы по восстановлению внешнего вида мемориального комплекса - скульптурной композиции, символизирующей факел, памятника «Братская могила пяти руководителей революционных выступлений трудящихся г. Верхнеудинска в 1905-1906 гг.» и прилегающей территории.За годы подпорные стенки площадки скульптурной композиции пришли в негодное состояние: штукатурка практически везде разрушилась, сам памятник стал грязным и требовал восстановления.- Подрядная организация отбила старую штукатурку с поверхностей, установила армирующую фасадную сетку, нанесла улучшенную штукатурку фасадов цементно-известковым раствором по камню, - сообщает комитет городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ.После завершения работ на подпорных стенках, подрядчики занялись восстановлением скульптурной композиции. Скульптуры-факелы были заново отделаны мраморной крошкой. Из-за низких температур потребовалось строительство специальных боксов, в котором тепловая пушка создает нужные условия для нанесения отделки.Сейчас подрядчики перешли к отделке главного элемента композиции - 10-метровой колонне, символизирующей факел. Также в сквере были также установлены новые детские игровые комплексы.Сквер им. Сенчихина назван в честь Героя Советского Союза Прокофия Федоровича Сенчихина. Идея установки памятника принадлежит жителям округа. В 2015 году был открыт бюст, на торжественное открытие приехал из Кемерово внук Героя СССР.Работы по обустройству сквера начались в 1986 году и были продолжены только в 2008 году. Здесь было уложено 12 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, завершена скульптурная композиция, символизирующая факел. Также был открыт мемориальный комплекс «Братская могила пяти руководителей революционных выступлений трудящихся г. Верхнеудинска в 1905-1906 гг.»Напомним, благодаря федеральному финансированию в рамках «Народного бюджета» до конца 2020 года в Улан-Удэ реализуют 31 мероприятие в каждом округе, за которые проголосовали горожане. Большая часть из них касается благоустройства дворов и скверов, устройства спортивных площадок и ливневых канализаций, освещения улиц, озеленения.Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ