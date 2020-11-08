В Бурятии во время пожароопасного периода возбудили 41 уголовное дело

Выписано штрафов на сумму свыше 3 млн рублей



В Бурятии подвели итоги пожароопасного сезона. Он закрыт 7 ноября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии, благодаря проводимой надзорно-профилактической работе количество лесных пожаров снизилось до минимума.



Так, за период действия противопожарного режима к административной ответственности привлечено свыше 4300 физических и юридических лиц. Данный показатель является лучшим по стране.



"За уничтожение или повреждение лесных насаждений органами дознания МЧС возбуждено 41 уголовное дело. Установлено 8 виновных лиц, 3 из которых осуждены и понесли наказание, 4 привлечены к административной ответственности в виде штрафа" - рассказывает начальник УНДПР Главного управления МЧС России по Республике Бурятия полковник внутренней службы Константин Скворец.



Помимо этого, в целях подготовки к пожароопасному периоду органами государственного пожарного надзора было проведено более 250 проверок и выявлено около 400 нарушений.



«К административной ответственности привлечено 101 юридическое и 114 должностных лиц на общую сумму штрафов свыше 3 млн. рублей» - рассказывает Константин Скворец.



Актуальную каждую весну проблему - загорание сухой растительности удалось частично решить благодаря работе групп профилактики. В текущем году на профилактические рейды было привлечено около 3000 человек и 690 ед.техники, что способствовало снижению количества загораний на 50%.



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