08.11.2020
Жители Бурятии массово "бросились" делать КТ легких без назначения врача

Жители Бурятии массово "бросились" делать КТ легких без назначения врача

Из-за этого люди, которые действительно нуждаются в обследовании, не могут его получить

"Уважаемые жители республики, компьютерная томография (КТ) лёгких проводится только по назначению врача", - сообщили в минздраве Бурятии.

В последнее время в разы увеличилась нагрузка на диагностические отделения. Жители Бурятии в целях диагностики COVID-19 массово, не дожидаясь назначения врача, обращаются в диагностические отделения, чтобы провести КТ легких.

Напоминаем, что обследование проводится только по назначению врача, если на то есть клинические показатели.

Кому и при каких симптомах проводится КТ лёгких, смотрите в памятке:



Фото: пресс-служба минздрава Бурятии, pixabay.com
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