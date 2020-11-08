Жители Бурятии массово "бросились" делать КТ легких без назначения врача

Из-за этого люди, которые действительно нуждаются в обследовании, не могут его получить

"Уважаемые жители республики, компьютерная томография (КТ) лёгких проводится только по назначению врача", - сообщили в минздраве Бурятии.В последнее время в разы увеличилась нагрузка на диагностические отделения. Жители Бурятии в целях диагностики COVID-19 массово, не дожидаясь назначения врача, обращаются в диагностические отделения, чтобы провести КТ легких.Напоминаем, что обследование проводится только по назначению врача, если на то есть клинические показатели.Кому и при каких симптомах проводится КТ лёгких, смотрите в памятке:Фото: пресс-служба минздрава Бурятии, pixabay.com